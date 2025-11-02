Киев обяви, че е получил нови системи Patriot от Германия

Володимир Зеленски обяви, че Украйна е получила нови системи за противовъздушна отбрана Patriot от Германия.

„Укрепихме компонента Patriot на украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря лично на Германия и канцлера Фридрих Мерц за тази съвместна стъпка. Руските въздушни удари са основният залог на Путин в тази война, именно с терор той иска да компенсира невъзможността да постигне безумните си цели на място. “, написа той в своя Telegram канал.

На 29 септември германският министър на отбраната Борис Писториус обяви, че Берлин е доставил три системи Patriot на Киев и ще предостави още две модерни системи „Пейтриът“ до края на 2025 г. с подкрепата на норвежки партньори.