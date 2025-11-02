IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Киев обяви, че е получил нови системи Patriot от Германия

Благодаря лично на Германия

02.11.2025 | 19:02 ч. 35
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Володимир Зеленски обяви, че Украйна е получила нови системи за противовъздушна отбрана Patriot от Германия.

 „Укрепихме компонента Patriot на украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря лично на Германия и канцлера Фридрих Мерц за тази съвместна стъпка. Руските въздушни удари са основният залог на Путин в тази война, именно с терор той иска да компенсира невъзможността да постигне безумните си цели на място. “, написа той в своя Telegram канал.

На 29 септември германският министър на отбраната Борис Писториус обяви, че Берлин е доставил три системи Patriot на Киев и ще предостави още две модерни системи „Пейтриът“ до края на 2025 г. с подкрепата на норвежки партньори.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски Русия Украйна война Германия Мерц
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem