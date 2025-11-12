Богаташи от Европа плащали на босненските сърби да убиват цивилни в Сараево през 90-те

Богати чужденци да плащали на босненските сръбски сили за възможността да стрелят по жителите на Сараево по време на обсадата на града през 90-те години на миналия век, според твърдения в разследване на италиански магистрати.

Разследването е провокирано от нови доказателства, че „снайперисти през уикенда“ са плащали щедро, за да се подредят по хълмовете около Сараево и да се включат в босненските сръбски обсади, при които загинаха над 11 500 души между 1992 и 1996 г. по време на Балканските войни.

Разследването на предполагаемото „човешко сафари“ в Сараево е открито след години на проучване от италианския писател Ецио Гавацени, който казва, че ключов източник е бивш служител от босненското разузнаване.

„Това, което научих, е, че босненското разузнаване е предупредило местния офис на италианските тайни служби... за присъствието на поне петима италианци, които са били отведени в хълмовете над Сараево, за да стрелят по цивилни“, каза той пред италианския всекидневник La Repubblica.

Гавацени започва разследването си, след като гледа документалния филм от 2022 г. „Сараево Сафари“ на словенския режисьор Миран Жупанич. Филмът цитира неназован бивш американски шпионин, който казва, че е видял посетители да плащат, за да стрелят по цивилни. Сръбските ветерани отрекоха твърденията.

Въпреки че има твърдения, че снайперисти са пристигали от цяла Европа, Гавацени се фокусира върху съобщения за италианци, събиращи се в Триест, преди да бъдат ескортирани до Сараево.

„Един от италианските снайперисти, идентифицирани пред SISMI [италианската тайна служба] през 1993 г., е от Милано и е собственик на частна клиника, специализирана в козметична хирургия“, каза той. „Говорим за богати хора, предприемачи с репутация, които по време на обсадата на Сараево са плащали, за да могат да убиват безпомощни цивилни.“

След пътуванията си до Сараево, каза той, „те се върнали към почтения си живот“. Той добави, че снайперистите са доказали „безразличието на злото - да станат Бог и да останат ненаказани“.

Докато миланските магистрати се опитват да идентифицират италианските снайперисти, Гавацени каза, че се надява да получи документи на тайните служби за тях.

„Наистина бих искал да ги прочета. Надявам се, че не са изчезнали - това би било много сериозно.“

Босненският консул в Милано, Даг Думрукчич, заяви пред La Repubblica, че босненското правителство ще предложи „пълно сътрудничество“ на магистратите.

„Нямаме търпение да открием истината за такъв жесток случай, за да затворим една глава от историята. Разполагам с определена информация, която ще споделя с разследващите“, каза той.