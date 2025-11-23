Наводнения в Албания взеха една жертва

Една жена е загинала, а стотици хора са били евакуирани от домовете си, след като няколко албански региона бяха засегнати от наводнения след дни на проливни дъждове, предаде АФП.

Тялото на 75-годишната жена е било открито в Девол, община в югоизточната част на страната, след няколкочасово издирване. Жената, която е била обявена за изчезнала на 21 ноември, е била отнесена от придошлите води, добавиха от полицията.

Поне 200 семейства са били евакуирани от 20 ноември заради наводнения, които са повредили десетки къщи.

„Повече от 1 500 хектара земеделска земя бяха под вода в събота в южната част на страната. Загубите на селскостопански животни и птици, които са се удавили, са значителни.“, заяви министърът на отбраната Пиро Венгу пред журналисти.

Около двадесет моста също са били повредени, като някои ще изискват пълно възстановяване, добави той.

Военни части са били ангажирани да помагат за спасяване и евакуация на хора в риск, раздаване на храна, както и за укрепване на язовири и диги.

Няколкостотин домакинства са останали без електричество, след като множество електрически стълбове били отнесени от свлачища, съобщават местни медии.

Според медийни съобщения няколко пътища са били наводнени или блокирани от свлачища. |