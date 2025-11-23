5 навика, които вредят на косата

Когато става въпрос за изтъняване на косата, много фактори играят роля. Не е необичайно да имате косопад поради генетика, определени медицински състояния или хормонални промени. Жените са особено предразположени към косопад по време на големи хормонални промени като бременност и менопауза, но ежедневието също оказва влияние. Кои вредни навици съсипват косата ви?

Правите драстични диети

Точно както останалата част от тялото ви, косата ви се нуждае от достатъчно калории и набор от подходящи хранителни вещества, за да остане в най-здравото си състояние. Изследванията показват, че силно рестриктивната диета, такава, която е твърде нискокалорична и съдържа твърде малко калории и хранителни вещества, може да повлияе на растежа на косата и дори да доведе до косопад. Когато намалите калориите, е вероятно да имате недостиг на някои хранителни вещества, които са от решаващо значение за здравата коса. Те включват:

Аминокиселини (градивните елементи на протеините в храната и в косата ви)

ВитаминB12

Есенциални мастни киселини

Желязо

Селен

Цинк

Ако искате косата ви да остане здрава – с повече растеж, отколкото падане – трябва да се грижите добре за нея. За щастие, коригирането на навиците ви за грижа за косата често е достатъчно, за да помогне.

Не миете достатъчно често косата си

По-рядкото миене на косата стана много модерно напоследък. Някои хора твърдят, че миенето само веднъж седмично е по-здравословно за косата. Но твърде честото пропускане на шампоана може потенциално да е по-лошо за цялостното здраве на косата и скалпа. Косата расте от фоликулите в скалпа. Когато тези фоликули са блокирани, запушени или възпалени поради натрупването на себум, мръсотия и лющеща се кожа, те не функционират толкова добре.

Нездравословните космени фоликули не могат да изпълняват функцията си да растат и да падат по редовен график. С течение на времето това може да доведе до по-малко поникване на нова коса и повече падащи кичури. Хората с тънка коса или коса, която вече изтънява, трябва да се стремят да мият косата си поне през ден. Хората с по-суха, по-къдрава или по-груба коса може да са в състояние да я мият по-рядко. Но ако усещате, че скалпът ви става мазен, сърби или се лющи, тогава чакате твърде дълго между измиванията.

