Уша се появи без сватбената си халка, има ли проблеми в семейство Ванс?

Уша Ванс, съпругата на вицепрезидента на САЩ, беше забелязана без сватбения си пръстен на едно събитие, което предизвика слухове, че двамата са се развели. Но говорител на съпругата на вицепрезидента изясни въпроса.

39-годишната Уша Ванс посети в сряда военната база Кемп Лежън в Джаксънвил, Северна Каролина, заедно с първата дама Мелания Тръмп. Уша не носеше сватбения си пръстен по време на публичната си изява, а след публикуването на снимки от събитието, в социалните медии се разпространиха слухове за проблеми в брака й с 41-годишния вицепрезидент.

На фона на спекулациите, говорител на съпругата на вицепрезидента – която е много дискретна и рядко говори пред медиите – коментира въпроса за появяването без сватбен пръстен в изявление пред списание People. Говорителят заяви, че Уша е "майка на три малки деца, която мие много съдове, къпе много деца и понякога забравя сватбения си пръстен".

Уша и Джей Ди Ванс са женени от 2014 г. и имат три деца: синовете Юън, на 8 години, и Вивек, на 5 години, и дъщерята Мирабел, на 3 години.

Противоречив момент

Слуховете, че двойката се е разделила, бяха подхранени и от прегръдката на вицепрезидента с Ерика Кърк, вдовицата на Чарли Кърк, която стана популярна в края на октомври.

Няколко седмици след като Чарли Кърк беше убит по време на събитие, организирано от Turning Point USA, Ерика, която зае мястото му като главен изпълнителен директор на Turning Point, откри турне в Университета на Мисисипи с емоционална реч, по време на която каза, че вижда "прилики" между покойния си съпруг и Джей Ди Ванс, докато представяше вицепрезидента.

Малко след това Ерика и Джей Ди се прегърнаха на сцената, в момент, който накара онлайн потребигелите да говорят.

"Никой никога няма да може да замести съпруга ми. Но виждам някои прилики между съпруга ми и Джей Ди, вицепрезидента Джей Ди Ванс. Наистина го виждам. И затова се чувствам толкова щастлива, че мога да ви го представя тази вечер", каза тя на събитието на 29 октомври, преди да прегърне вицепрезидента.

Изпълнителният директор на Turning Point по-рано заяви, че Джей Ди е бил „благословия“ след смъртта на съпруга й и похвали както него, така и Уша за подкрепата им.

"Беше благословия. Той и Уша са невероятни хора. Невероятни. С такава искрена любов", каза Ерика във видеоклип, записан преди събитието, което се превърна в хит в интернет. Тя каза на водещия на Fox News Джеси Уотърс: Всичко, което направиха за нас, беше толкова човечно. Те ни подкрепиха. Подкрепиха ни."