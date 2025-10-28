Та са толкова бързи, че не можете да измерите скоростта им: НЛО във водите край САЩ?

Аномални подводни обекти са били открити по крайбрежието на САЩ. Популярното приложение за проследяване на неидентифицирани летящи обекти (НЛО) Enigma проследява необичайна въздушна активност. То обаче получава и данни за обекти, излизащи от водни басейни или движещи се под вода, и е регистрирало над 9000 съобщения за аномалии край бреговете на САЩ, според Marine Technology News (MT).

Неидентифицирани подводни обекти (НЛО) са всички обекти или явления, открити под вода, които не могат да бъдат незабавно идентифицирани или обяснени. В известен доклад, публикуван през 1825 г., английският натуралист Андрю Блоксъм, плаващ на HMS Blonde, е станал свидетел на червена светеща топка, издигаща се от морето. Съобщенията за подобни явления продължават и до днес. Ветеранът оператор на сонар от ВМС на САЩ Аарън Амик отбелязва, че понякога на сонара се появяват необичайни, бързо движещи се обекти, но те са „толкова бързи, че не можете да измерите скоростта им“.

В показанията си от ноември 2024 г. пред Комисията по надзор на Камарата на представителите, бившият контраадмирал на ВМС на САЩ Тим Галаудет ясно заяви, че разглежда тези обекти и инциденти като сериозна заплаха за националната сигурност. От докладите, събрани от Enigma, два включват мистериозни светлини, движещи се под повърхността на океана, има и доклади на моряци за обекти, издигащи се от дълбините. Към август 2025 г. приложението Enigma е регистрирало над 9000 наблюдения на такива обекти в САЩ в радиус от 16 километра от бреговите линии и главните водни пътища. Приблизително 1500 от тези доклади споменават „вода“, „океан“, „езеро“ или „плаж“, а приблизително 500 от тях са се случили в радиус от 8 километра от бреговата линия. Най-голям брой доклади от неправителствени организации са дошли от щатите Калифорния (389) и Флорида (306).