Съединените щати се съгласиха да внесат промени в по-рано предложения мирен план за Украйна, който се състоеше от 28 пункта. Според медии по време на срещата с украинската делегация в Женева държавният секретар Марко Рубио е смекчил „зловещото“ впечатление на Киев от документа, а крайната дата за утвърждаването му е изместена. Как ще реагира Русия на измененията в първоначалния план и какво точно Украйна и Европа искат да коригират, разказва „Газета.Ru“.

Срещата на американската и украинската страна в Женева за обсъждане на мирния план рязко се отличаваше от „зловещата среща в Киев“, която се състоя на 19 ноември. До голяма степен това се дължеше на държавния секретар Марко Рубио, който оглави делегацията на САЩ, пише The Economist.

По резултатите от срещата Рубио нарече мирния план „незавършена работа“. Във връзка с това крайната дата за съгласуване на сделката, определена от Тръмп за 27 ноември, беше отложена „поне засега“.

„Държавният секретар Марко Рубио се опита да омаловажи широко разпространените твърдения, че планът първоначално е бил написан от руската страна… Той също така не акцентира върху крайния срок, като намекна, че може да има допълнителни преговори“, пише The Washington Post.

На 23 ноември в Женева се проведоха преговори по мирния план с участието на представители на САЩ, Европа и украинската делегация. След тях много западни медии съобщиха, че новият текст на документа „рязко се отличава от първоначалния“.

По резултатите от преговорите ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак заяви, че срещата е била „конструктивна, целенасочена и е преминала в дух на взаимно уважение, подчертавайки общата ангажираност за постигане на справедлив и устойчив мир“.

„Двете страни потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва напълно да уважава суверенитета на Украйна и да гарантира стабилен и справедлив мир. В резултат на преговорите делегациите подготвиха обновен и преработен рамков мирен документ“, написа Ермак в социалните мрежи.

От своя страна прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков съобщи, че Москва засега не е получила обновения в Женева план за уреждане на конфликта в Украйна.

„Все още не сме видели никакъв план. Четохме заявленията. Според резултатите от дискусията в Женева в текста са внесени корекции. Диалогът продължава, контактите ще продължат. Официално нищо не сме получили“, каза Песков. Първоначалното предложение от 28 пункта, изготвено от Съединените щати миналата седмица, много европейски и украински политици сметнаха за равнозначно на капитулация. Демократите също критикуваха плана, наричайки го списък с желания на Русия.

„Преди последната редакция“

В неделя, 23 ноември, Великобритания, Франция и Германия от името на ЕС изготвиха насрещно предложение, съобщи Reuters.

Ключовите промени се отнасят главно до:

увеличаване числеността на украинските въоръжени сили до 800 хил. души в мирно време,

изключване на прякото ограничение за разширяване на НАТО и членството на Украйна,

използване на руските активи.

Председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук също заяви, че възможността за бъдещо членство в ЕС и НАТО трябва да бъде част от гаранциите за сигурност на Украйна и мирния план.

На срещата в Стокхолм той очерта „червените линии“ на Киев:

— признаване на бившите украински територии като руски,

— ограничения върху въоръжените сили на Украйна,

— ограничения върху съюзите на Украйна с други държави и организации.

В Русия смятат, че Киев умишлено отказва да приеме първоначалния мирен план, представен от САЩ, и предлага „неприемливи“ за Москва условия, за да проточи преговорите. По думите на Богдан Безпалько, член на Съвета по междунационални отношения при президента на РФ:

„Тактиката на Киев е проста: те отказват да приемат мирния план и добавят точки, които изключват съгласието на Русия.“

Той смята, че САЩ могат да окажат натиск върху Зеленски, но това може да „счупи системата“.

Политологът Дмитрий Солонников нарече погрешно мнението, че САЩ не искали да съгласуват окончателния текст с Европа.

Според американиста Дмитрий Дробницки не е ясно доколко новият вариант на договора се различава от публикувания по-рано. Той предполага, че САЩ „може би отново играят за грешната страна“.

„Не знаем дали Рубио и Ермак са поправили само запетаи или са променили цели точки. Но това със сигурност не е последната редакция“, каза Дробницки.

Руската реакция

През уикенда президентът Владимир Путин също коментира първоначалния вариант на мирния план. Според него документът би могъл да стане основа за окончателно уреждане на конфликта.

Путин заяви, че инициативата е обсъждана още преди руско-американската среща в Анкоридж. Впоследствие планът бил доработен, но преговорите били спрени, тъй като Украйна фактически се отказала.

„Украйна и европейските ѝ съюзници все още живеят в илюзии, че могат да нанесат стратегическо поражение на Русия“, каза президентът.

Дробницки счита, че позицията на Русия е вече достатъчно гъвкава и нови крупни отстъпки не трябва да се очакват.

Какво следва?

Много руски експерти са уверени, че опитът на Тръмп да започне мирен процес отново няма да бъде успешен.

Безпалько:„Това е просто протакане.“

Дробницки:„Няма основания да се смята, че този път САЩ ще убедят Киев, Европа и Конгреса да приемат първоначалния план.“

Солонников отбелязва, че част от руските бизнес среди биха приели и изменен вариант на плана, но окончателното решение ще се вземе според ситуацията на бойното поле.