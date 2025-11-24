Мирният план може да помогне на Украйна да открие изчезналите си мъже, но на каква цена?

Измина година и половина, откакто съпругът на Анна Подважук беше обявен за изчезнал по време на руска атака срещу позицията му близо до Купянск.

Нито вест за Васил не е получена от деня през август миналата година, когато на 31-годишния от 116-та механизирана бригада на Украйна е наредено да се изтегли под силен огън. Международният комитет на Червения кръст (МКЧК), на който е разрешен само частичен достъп до руските затвори, държащи украински военнопленници, никога не е откривал името на изчезналия войник в списък със задържаните. Тялото на Васил никога не се е появявало сред хилядите трупове на войници, предадени на Украйна, пише The Times.

В междинния период 30-годишната Анна продължава да вярва, че съпругът ѝ е жив, докато преглежда руските профили в социалните мрежи, за да види дали може да открие Васил сред клиповете и снимките, публикувани от руските войски.

„Виждам мъртви войници, виждам мъчения, понякога виждам екзекуции, виждам части от тела“, каза Анна в Одеса. „Имам една-единствена цел: да узная съдбата на съпруга си с убеждението, че той е все още жив. Междувременно преживяването е кошмар в реално време.“

Ужасът от несигурността на Анна може да приключи, ако 28-точковият проект на спорния руско-американски „мирен план“ някога се превърне в съгласувано мирно споразумение. Защото клауза в точка 24 постановява, че „всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на базата „всички за всички“. В случай на мирно споразумение на тази основа, е вероятно Анна, с хилядите украински семейства на войници, обявени за изчезнали, да разбере дали съпругът ѝ е жив или мъртъв.

И докато обмисля най-голямото си желание да види съпруга си да прекрачва прага на дома им, тя осъзнава също, че предложената сделка е крайно непривлекателна и може да крие повече опасности, отколкото предполага. От седемте мъже в семейството ѝ, които са се присъединили към армията, за да защитават страната си, двама са в неизвестност, включително съпругът ѝ и друг, убит в бой.

„Няма „правилно“ решение, което Зеленски да вземе, за да ни донесе победа“, каза тя. „Това е ужасна ситуация и такава, която всички споделяме. Мечтая за момента, в който нашите военнопленници се завърнат у дома. Не можем просто да се борим за последния украинец, тъй като това е твърде висока цена, но не искаме да се задоволяваме с лоша сделка, която позволява на Русия да ни атакува отново и да страда от всичко това отново.“

Докато Украйна разглежда забранителните опции в сделката, малко сегменти от украинското общество могат да спечелят повече от прекратяването на насилието, отколкото семействата на загиналите.

Въпреки че Киев укрива официалната статистика за жертвите сред Украйна, броят на изчезналите войници от двете страни по 1200-километровата фронтова линия е огромен. МКЧК се опитва да открие или идентифицира 174 000 изчезнали хора, украинци и руснаци, които са изчезнали безследно.

Украйна позволява на МКЧК пълен достъп до лагерите си за военнопленници. Русия не го прави, така че някои от изчезналите украинци гният в плен, местонахождението им е неизвестно. Хиляди други лежат мъртви, телата им не са взети в ничията земя.

Сред семействата на изчезналите, някои са твърде изтощени, за да се съсредоточат върху новините за поредната сделка на Тръмп, която може никога да не се осъществи, за добро или за лошо.

„Има толкова много тревожност и негативни чувства около неизвестните резултати, че семейството ми няма енергия да се тревожи за предложена военна служба, докато не разберем, че се развива нещо конкретно“, каза 27-годишният Вадим Рекеченски, чийто баща Валерий, войник от 122-ра бригада, е обявен за изчезнал през май миналата година след руско нападение срещу позицията му северозападно от Донецк. „Твърде сме изтощени.“

Въпреки че Украйна бавно губи войната, украинците не се смятат за победени и през последните две години стратегията на страната е била да продължи да се бори за постигане на мирно споразумение, което е реалистично, предлагайки дългосрочна сигурност, защитена от гаранции, а не такова, което справедливо им връща всички загубени територии.

Повечето хора признават, че е малко вероятно украинската територия, окупирана от Русия през 2014 г., някога да бъде възстановена.

„Нито един от проектоспоразуменията не ни ласкае“, каза Катерина Фролова, чийто съпруг Микола, на 56 години, старши сержант от 61-ва механизирана бригада „Степов“, беше един от 200-те украински войници, обявени за изчезнали, след като позицията им близо до Авдеевка беше обкръжена и превзета от руснаци през февруари миналата година. „Трябва да се справим с очакванията си и да се изправим пред факта, че е вярно, че малцина от украинците, които все още живеят на териториите, окупирани от Русия през 2014 г., очакват украинската армия някога да си върне тези земи.“

Други пък ненавиждат самата идея Русия да е в позиция да диктува условия относно бъдещия размер на украинската армия или официалното признаване на руския език като втори език на страната.

„Все едно да имаш съсед, който ни казва какво куче да имам, кога да поливаме растенията си и какъв стил на обзавеждане ми е позволен“, каза 35-годишната Хана Куликова, чийто брат Михайло, на 42 години, е убит в бой близо до Бахмут, а чийто зет е в неизвестност.

Докато украинците размишляват върху тези неприятни възможности - да приемат горчив и несигурен мир или да продължат да се борят без подкрепата на САЩ, настроението на мрачно неподчинение беше уловено в събота на осветени от свещи прозорци в цялата страна. Страната традиционно отбелязва паметта на Голомора от 1932 до 1933 г., който уби милиони украинци, със свещи в четвъртата събота на ноември. Тази година много от семействата на войници, изчезналите, военнослужещите и загиналите поставиха автомати „Калашников“ на первазите на прозорците до светещите свещи.