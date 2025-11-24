Покрай бебето: Меган Фокс и Машин Гън Кели се сближили

Меган Фокс и Машин Гън Кели са на много по-добро място, що се касае до отношенията им. 39-годишната актриса и 35-годишният музикант са се сближили. Те посрещнаха първото си общо дете по-рано тази година. То е момиченце и носи името Сага. Бебето се роди през март.

Звездите са разделени, но явно си помагат в родителските грижи и се разбират. Именно дъщеря им ги е сближила.

"Тяхното малко момиченце е техният топ приоритет, и тя ги сближи повече от всякога. Те са на много по-добро място, отколкото бяха преди 6 месеца, и Меган казва, че бебето им ѝ е дало чувство на мир и излекуване", коментира източник на "Us Weekly".

