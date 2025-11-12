Г-7 се среща за разговори за търговията, Украйна и плана на Тръмп за Газа

Канада е домакин на външните министри на страните от Г-7 за разговори относно разходите за отбрана, търговията и несигурността около плана за прекратяване на огъня в Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп и усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Канадският външен министър Анита Ананд приветства държавния секретар на САЩ Марко Рубио и техните колеги от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония на срещата на върха, съобщава Euronews.

Присъства и върховният представител на външните работи на ЕС Кая Калас, както и външните министри на Австралия, Бразилия, Индия, Саудитска Арабия, Мексико, Южна Корея, Южна Африка и Украйна.

"Справяме се с редица критични въпроси с един основен фокус: поставяне на безопасността и сигурността на американците на първо място“, каза Рубио в публикация в социалните медии.

Обтегнати отношения заради тарифите на Тръмп

Тази година домакинските задължения на Канада за Г-7 бяха белязани от обтегнати отношения със северноамериканския ѝ съсед, предимно заради налагането от Тръмп на тарифи върху канадския внос.

Но целият блок от съюзници се сблъсква със сериозни сътресения заради исканията на Тръмп за търговия и различни предложения за спиране на световните конфликти.

Тръмп наскоро прекрати търговските преговори с Канада, защото правителството на провинция Онтарио пусна антитарифна реклама в САЩ, която го разстрои. Канадският премиер Марк Карни се извини за рекламата и заяви миналата седмица, че е готов да възобнови търговските преговори, когато американците са готови.

Ананд каза, че ще има среща с Рубио, но отбеляза, че различен министър ръководи търговското досие на САЩ. Президентът на САЩ е отдал по-голям приоритет на разглеждането на оплакванията си от търговските политики на други държави, отколкото на сътрудничеството със съюзниците от Г-7.

"Всяка сложна връзка има многобройни допирни точки“, каза Ананд. "По търговското досие има продължаваща работа, която трябва да се свърши – точно както има работа по многобройните допирни точки извън търговското досие, и тук се намесваме аз и секретар Рубио, защото връзката трябва да продължи по редица въпроси".

Ананд каза, че Рубио я е помолил по време на закуска във Вашингтон миналия месец да играе роля в привличането на страните на масата за преговори, за да се гарантира, че планът на Тръмп за прекратяване на огъня в Газа ще има дълготрайност, включително с бъдеща конференция за възстановяване на Газа.

Украйна и Газа остават приоритети

Днес министрите ще се срещнат с украинския външен министър. Великобритания заявява, че ще изпрати 13 милиона паунда, за да помогне за възстановяването на енергийната инфраструктура на Украйна с наближаването на зимата и засилването на руските атаки. Парите ще бъдат използвани за ремонт на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването, както и за хуманитарна подкрепа за украинците.

Министърът на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър, която направи съобщението преди срещата, заяви, че руският президент Владимир Путин "се опитва да потопи Украйна в мрак и студ с наближаването на зимата“, но британската подкрепа ще помогне за запазване на осветлението и отоплението.

Канада наскоро направи подобно съобщение.

Един от основните спорни въпроси са разходите за отбрана. Всички членове на Г-7, с изключение на Япония, са членове на НАТО, а Тръмп поиска партньорите от алианса да изразходват 5% от годишния си брутен вътрешен продукт за отбрана. Докато редица страни са се съгласили, други не са. Сред членовете на НАТО от Г-7, Канада и Италия са най-далеч от тази цел.

Ананд каза, че Канада ще достигне 5% от БВП до 2035 г.

Имаше и разногласия между Г-7 относно войната между Израел и Хамас в Газа, като Великобритания, Канада и Франция обявиха, че ще признаят палестинска държава дори без разрешаване на конфликта. С войната между Русия и Украйна повечето членове на Г-7 заеха по-твърда позиция спрямо Русия, отколкото Тръмп.