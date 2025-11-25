Белгийското правителство постави рекорд по стачки

С продължаващата и утре тридневна пълзяща национална стачка в Белгия правителството постави нов исторически рекорд, съобщават местни медии, като се позовават на официални данни на Европейския синдикален институт.

Пояснява се, че сумарно броят на стачните дни за тази година надхвърля един милион, а досегашният рекорд е бил постигнат през 1993 г. с малко над 900 000 и принадлежи отново на белгийско правителство - на премиера Жан-Люк Деан. Изчисленията са направени, като броят на стачкувалите е бил умножен по броя на стачните дни. От началото на тази година белгийските работници стачкуват за седми път.

Днес протестите са свързани с нуждата от бюджетни ограничения - също както преди повече от 30 години, когато Белгия се е стремяла да отговори на изискванията за постъпване в еврозоната, отбелязват медиите. Експерти по-рано изчислиха, че един стачен ден струва на страната по половин милиард евро. Бюджетният недостиг, който днешното правителство се опитва да преодолее, е 10 млрд. евро, пише БТА.