Втори ден гори пожарът в Хонконг, отнел живота на над 40 души

Трима мъже от строителна компания са арестувани

27.11.2025 | 12:18 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Пожарникарите продължават втори ден да се борят с един от най-смъртоносните пожари в съвременната история на Хонконг, опитвайки се да овладеят огъня, който избухна в няколко небостъргача и отне живота на най-малко 44 души, съобщи Асошиейтед прес. 

Трима мъже от строителна компания бяха арестувани, а спасителните операции продължават.

Гъст дим все още се издигаше от комплекса "Ван Фук Корт" в района Тай По, северно предградие близо до границата с континенталната част, около обяд днес. Пожарът, който започна вчера следобед, се разпространи в седем от осемте сгради на комплекса, а положението в четири от небостъргачите беше овладяно до сутринта, съобщиха пожарните служби на града.

Сред 44-те потвърдени жертви има и един пожарникар, съобщиха властите. Най-малко 71 души са пострадали, много от тях с изгаряния и увреждания от вдишване на дим. Пожарникарите заявиха, че операцията може да продължи поне до днес  вечерта.

Трима мъже, директори и инженерен консултант на строителна компания, бяха арестувани по подозрение в непредумишлено убийство. Полицията не е посочила директно името на компанията, в която работят.

"Имаме основания да смятаме, че отговорните лица в строителната компания са проявили груба небрежност", заяви Ейлин Чунг, старши инспектор в полицията. 

Полицията днес претърси и офиса на "Престиж констръкшън&инджинийринг къмпани", която според АП е отговаряла за ремонта на небостъргачите. Според местните медии полицията е иззела кутии с документи като доказателства. 

Властите подозират, че някои материали на външните стени на високите сгради не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на пожара.

Полицията също така заяви, че е намерила стиропор, който е силно запалим, прикрепен към прозорците на всеки етаж близо до фоайето на асансьора на една от незасегнатите кули. Смята се, че той е бил инсталиран от строителната компания, но целта му не е ясна. 
(БТА)

