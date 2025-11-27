Кючуков: Зеленски и Путин няма да седнат на масата на преговори

Мирният план на САЩ, ултиматумът, който Тръмп даде на Зеленски и каква ще е реакцията на руската делегация - анализ направи бившият зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков.

В предаването “България сутрин” той заяви, че предложението за мир отразява по-скоро руските претенции, отколкото украинските надежди. “Отразява визията на САЩ за доминиращото им място, икономическите и бизнес интереси на САЩ, амбициите на Тръмп да оглави Съвет за мира след този за Газа”.

Кючуков подчерта, че трудно ще се намери компромис, който би удовлетворил всички. Той добави, че преговорният процес тече по малко странен начин - преговаря се не между двете заинтересовани страни, а между съюзниците. “Оказа се, че няма европейски план, не можем да говорим за Европа или ЕС, който не се е произнесъл конкретно", отбеляза бившият зам.-министър.

Кючуков прогнозира, че преговорите ще бъдат или двустранни, или тристранни, но, по думите му, на тях няма да присъстват Зеленски и Путин, защото “президентите не преговарят, те фиксират договореностите".

Изборът пред Украйна

Президентът на Украйна е изправен пред тежък тест, каза дипломатът пред Bulgaria ON AIR.

"Зеленски трябва да избира между едни тежки решения и други по-тежки решения. Всичко зависи как се развиват събитията на фронта, те не работят в полза на Украйна. Бавно Русия завзема нови територии. Какво може да се случи през това време - това ще доведе по-скоро до украински загуби - териториални и най-вече на хора", прогнозира Кючуков.

Той е на мнение, че войната не е спряла и няма да спре заради санкциите срещу русия. Кючуков добави, че това е първият реален шанс след април 2022 г., когато може да се стигнем до споразумение и войната да спре.

