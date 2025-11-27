IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Загиналите при пожара в Хонконг са вече 36, 279 души остават в неизвестност

Причината за пожара за момента не е известна

27.11.2025 | 00:10 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ръководителят на Хонконг Джон Лий съобщи, че 36 души са загинали при пожара, който се разрази в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонкогския район "Тай По", а 279 души са в неизвестност, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. 

Ли съобщи, че 29 души са били настанени в болница. 

Той каза, че малко след полунощ местно време (18:00 ч. българско време) пожарникарите са започнали да овладяват огъня. 

Свързани статии

"Приоритет е да се изгаси пожарът и да се спасят жителите, които са блокирани вътре. На второ място трябва да се окаже помощ на ранените. Третото е да се окаже подкрепа и да се нормализира обстановката. След това ще започнем щателно разследване", заяви Лий. 

Причината за пожара за момента не е известна. Сред загиналите има и един пожарникар. 

Противопожарната служба заяви, че в 14:51 часа местно време (6:51 часа по Гринуич) е получила сигнал за пожар в комплекса "Ван Фук Корт". По-късно, в 15:34 часа, е обявена предпоследна степен на тревога за пожарна опасност.  

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради с общо около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета. 

Около 900 жители са били евакуирани и се намират във временни центрове за настаняване. На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хонконг пожар загинали в пожар
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem