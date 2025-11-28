Войната на клана Кенеди, която парализира Америка

Кенеди са синоним на власт, блясък и трагедия от почти 150 години. Америка обича и другите си династии: Клинтън, Буш, Рокфелер, Гетти, а сега и Тръмп – но никоя от тях не заема такова място в въображението на нацията.

Богата, католическа и хаотична, тази фамилия никога не е излизала от вестниците за дълго. Но между мръсното любовно триъгълник, кандидатурата за Конгреса и смъртоносната диагноза, през последните седмици Кенеди са отново в новините, пише The Telegraph.

Историите не само насочиха вниманието към най-известното семейство в Америка, но и подчертаха дълбоката пропаст между спорния антиваксинален здравен министър на Доналд Тръмп, Робърт Ф. Кенеди-младши, 71 г., и младите му братовчеди, Шлосберг, чиято майка е Каролин Кенеди, дъщерята на Дж. Ф. Кенеди.

В центъра на последните новини беше аферата между Робърт Ф. Кенеди-младши и една от най-известните политически журналистки в Америка, 32-годишната Оливия Нуци. Това е поредният от поредицата лични скандали, които преследват политика от тийнейджърските му години.

Междувременно, по-рано този месец, Джак Шлосберг, харизматичен 32-годишен младеж с силно присъствие в социалните медии, който е единственият внук на Джон Кенеди и Джаки Онасис, обяви, че ще се кандидатира за Конгреса в Ню Йорк, за да „се противопостави на възприеманите злоупотреби с власт от страна на президента Тръмп и неговите съюзници“. Ключова фигура сред тях е неговият отчужден братовчед, когото Шлосберг нарича „неудачник“ и „опасен човек“.

Добавяйки патетика към интригата, миналият уикенд една от двете сестри на Джак, Татяна Шлосберг, публикува трогателна статия в New Yorker, в която описва подробно диагнозата си за терминален рак – най-новата трагедия от така наречената „проклятие на Кенеди“. В статията тя остро критикува съкращенията, които Робърт Кенеди-младши е направил в финансирането на научните изследвания, откакто е встъпил в длъжност. Тя описва своя братовчед като „срам за мен и останалата част от моето най-близко семейство“.

„Беше необичайно, че дори в това, което вероятно са последните месеци на Татяна, това беше достатъчно важно за нея и тя го счита за такъв срам, че да каже това“, казва Лоурънс Лиймър, автор на няколко книги за семейство Кенеди. „Едно нещо за семейство Кенеди е, че независимо колко са се карали, те винаги са били заедно. Но поведението му е било толкова необичайно, че са го изгонили.“

Семейство Кенеди някога е символизирало аристократична елегантност. Ако трагедиите се разиграваха публично, техните интриги и недискретност оставаха предимно зад затворени врати, поне по онова време. Настоящата бъркотия се разгръща пред очите на всички, в публикации в социалните медии, бюлетини и статии в списания. Между президенти, изневери, мозъчни червеи, смъртоносни болести и убийства – всичко е там. Америка е в плен.

„Те са кралското семейство на Америка“, казва д-р Барбара Пери, директор на президентските изследвания в Милър Център на Университета на Вирджиния, която също е написала книги за семейство Кенеди. „Има секс, политика и трагедия, почти в шекспировски размери. Независимо дали хората харесват семейството или го мразят, това са завладяващи истории.“

Малко истории са по-завладяващи от тази на Робърт Ф. Кенеди-младши, черната овца на клана и най-високопоставеният политик в него в момента, който отдавна скандализира роднините си с антинаучните си политически възгледи и бурния си личен живот. Миналата седмица историята му претърпя поредния необичаен обрат, когато Vanity Fair публикува откъс от American Canto, предстоящата автобиография на Нуци, очарователна блондинка, известна с достъпа си до високопоставени личности.

Нуци, писателка в New York Magazine, стана известна миналата есен, когато се появиха съобщения, че е имала „нефизическа“, но романтична връзка с Робърт Ф. Кенеди-младши, след като й беше възложено да напише профил за него по време на предизборната кампания. Когато подробностите за тяхната не-връзка изтекоха, Нуци напусна работата си. Нейният годеник, 51-годишният Райън Лиза, също известен политически журналист, работещ за Politico, развали годежа им.

В откъса от книгата си Нуци споменава своята симпатия към „политикът”, най-тънката маска на Робърт Ф. Кенеди-младши. „Обичах, че той беше ненаситен във всяко едно отношение, сякаш би погълнал целия свят, само за да го опознае по-добре, ако можеше”, пише тя. На друго място тя пише: „Той желаеше. Желаеше да желае. Желаеше да бъде желан. Желаеше самото желание. Разбрах това, точно както разбрах и обхвата на неговите странности и комплекси, и как те се вписват в това, което мислех, че разбирам от душата му.“

Ако книгата на Нуци не беше достатъчна, за да разбуни духовете, Лиза, нейният бивш годеник, отговори с две публикации в Telos, неговия бюлетин в Substack. В тях той разкри, че тя е имала връзка и с Марк Санфорд, друг бивш кандидат за президент от Републиканската партия.

Лиза също сподели „поезия“, която според него Робърт Ф. Кенеди-младши е написал за Нуци, с примерни стихове като: „Отворената ти уста очаква моята реколта“ и „Искам да стисна бузите ти, за да отворя устата ти, ще ти държа носа, докато ме гледаш, за да те насърча да преглътнеш“.

Между фамилното си име, хаотичния личен живот и противоречивите си убеждения, Робърт Кенеди-младши е бил магнит за медийното внимание през целия си живот. Роден през 1954 г., той е бил на девет години, когато чичо му, JFK, е бил убит в Далас, и на 14, когато баща му, Робърт Ф. Кенеди, също е бил убит по време на президентската си кампания през 1968 г. Като тийнейджър RFK Jr е развил проблеми с кокаина и хероина и е придобил репутация на човек, който заблуждава други членове на семейството.

След кариера като адвокат и активист в областта на околната среда, Робърт Ф. Кенеди-младши – както и антиваксинатор и конспиративен теоретик, който отрича връзката между ХИВ и СПИН, прокарва идеята, че Covid е пощадил евреите и китайците, и твърди, че ЦРУ е убило чичо му – се кандидатира за президент през 2023 г. Първоначално той се кандидатира като демократ, следвайки семейната традиция, но след като не успя да събере достатъчно подкрепа, реши да се кандидатира като независим. Накрая подкрепи Тръмп през август 2024 г.

На 40-годишна възраст Робърт Кенеди-младши разви заболяване на ларинкса, което му донесе дрезгав, гърлен глас. Той е бил женен три пъти и има шест деца. Втората му съпруга, Мери Ричардсън, се самоубива през 2012 г., две години след раздялата на двойката и след като открива един от дневниците му, в който подробно описва сексуалните си контакти с 37 различни жени.

В документите за развод, издадени преди смъртта й, Робърт Ф. Кенеди-младши казва, че през 2010 г. е започнал да изпитва „мозъчна мъгла“ и проблеми с паметта. По-късно лекар е установил, че причината за това е червей, който е изял част от мозъка му и е умрял, както и отравяне с живак от прекомерна консумация на риба тон.

Един от най-странните инциденти с Робърт Ф. Кенеди-младши се случи през август миналата година,

в същия месец, в който той премина на страната на Тръмп. Изпреварвайки статия в New Yorker, Робърт Ф. Кенеди-младши записа видео, в което признава за необичайна шега. Десет години по-рано, докато се връщал с колата си към Манхатън, видял как друго шофьор прегазил мече. Положил мъртвото животно в колата си и го изхвърлил в Сентрал Парк до велосипед, за да изглежда като шокиращ инцидент с блъсване и бягство, при който мечето станало обект на много спекулации в таблоидите.

Братовчедите му, Шлосберг, са по-кротки в сравнение с него. Едвин и Каролин имат три деца: Роуз, Татяна и Джак.

След години на спекулации, Джак Шлосберг обяви плановете си да влезе в семейния бизнес и да се кандидатира за мястото в Ню Йорк, което се освобождава от дългогодишния демократ Джери Надлър, в междинните избори през следващата година. Може би пътят му към властта няма да е толкова лесен, колкото на някои от предците му.

Досега той е най-известен с острата си личност в социалните медии, където се е специализирал в остри коментари по национални новини.

След като първоначално се обучава за лекар и адвокат, той се насочва към журналистиката, като пише статии за Vogue по време на изборите миналата година. Някои твърдят, че е прекалено млад, за да се кандидатира, но той посочва примера на Зоран Мамдани, наскоро избрания кмет на Ню Йорк.

През всичките смъртни случаи, да не говорим за безкрайните извънбрачни афери, борби със зависимости и други скандали, семейството е запазило единна позиция.

Повече от 60 години след убийството на Дж. Ф. Кенеди, семейната картина не изглежда толкова единна.