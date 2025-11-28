IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Впечатляващо: Телескоп в Чили засне „космическа пеперуда"

Мъглявината Пеперуда е на разстояние между 2500 и 3800 светлинни години от Земята

28.11.2025 | 04:00 ч. 0
Снимка: NoirLab

Телескоп в Чили е направил зашеметяваща нова снимка на величествена и грациозна „космическа пеперуда", предаде Асошиейтед прес. 
 
Снимката е публикувана от лабораторията NoirLab на Националната научна фондация. 

Заснета миналия месец от телескопа „Джемини Саут" (Gemini South), мъглявината с подходящото име Пеперуда се намира на разстояние между 2500 и 3800 светлинни години от Земята в съзвездието Скорпион. 

Една светлинна година се равнява на около 9,5 трилиона километра.

В сърцевината на тази двуполюсна мъглявина се намира бяло джудже, което отдавна е изхвърлило външните си слоеве газ. Изхвърленият газ образува крила, наподобяващи пеперуда, развяващи се от застаряващата звезда, чиято топлина кара газа да свети. 

Ученици от Чили са избрали този астрономически обект, за да отпразнуват 25-годишнината от началото на работата на международната обсерватория „Джемини".

По-рано тази година астрономи съставиха подробна карта в хиляди цветове на откритата от тях близка галактика Скулптор.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

телескоп снимка космическа пеперуда
