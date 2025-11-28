Впечатляващо: Телескоп в Чили засне „космическа пеперуда"

Телескоп в Чили е направил зашеметяваща нова снимка на величествена и грациозна „космическа пеперуда", предаде Асошиейтед прес.



Снимката е публикувана от лабораторията NoirLab на Националната научна фондация.

Заснета миналия месец от телескопа „Джемини Саут" (Gemini South), мъглявината с подходящото име Пеперуда се намира на разстояние между 2500 и 3800 светлинни години от Земята в съзвездието Скорпион.

Една светлинна година се равнява на около 9,5 трилиона километра.

В сърцевината на тази двуполюсна мъглявина се намира бяло джудже, което отдавна е изхвърлило външните си слоеве газ. Изхвърленият газ образува крила, наподобяващи пеперуда, развяващи се от застаряващата звезда, чиято топлина кара газа да свети.

Ученици от Чили са избрали този астрономически обект, за да отпразнуват 25-годишнината от началото на работата на международната обсерватория „Джемини".

По-рано тази година астрономи съставиха подробна карта в хиляди цветове на откритата от тях близка галактика Скулптор.

(БТА)