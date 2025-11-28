4 зодии ще се радват на голям късмет през сезона на Стрелец

С влизането на Слънцето в Стрелец на 23 ноември започна щастлива нова ера за няколко астрологични знака. Късметът ще благоприятства тези зодии през идния месец до 22 декември 2025 г. включително. Предстои мощна трансформация за тези знаци, които ще бъдат най-повлияни от успокояващата и оптимистична енергия на Стрелец.

Освен това Венера също влиза в Стрелец на 30 ноември, помагайки ни да се чувстваме центрирани и по-надеждни. Тъй като Меркурий започва директното си движение на 29 ноември и също навлиза в Стрелец на 11 декември, това ще ни позволи да продължим оттам, откъдето сме спрели, преди планетата да стане ретроградна през ноември.

Пълнолунието в Близнаци изгрява на 4 декември, насочвайки фокуса ни към взаимоотношенията, които имаме в момента, преди Новолунието в Стрелец на 19 декември да помогне на тези щастливи астрологични знаци да се борят за мечтите си и да предприемат действия. Сезонът на Стрелец ще им покаже защо са неудържими.

А ето и кои 4 зодии ще са най-големите късметлии през идните седмици:

Стрелец

Започва весел период сега, когато Слънцето е във вашия знак, Стрелец, дори Сатурн в Риби все още да ви носи зрялост и практичност. Въпреки това, вие изпитвате тласък във всички области на живота си, особено след като благотворната планета Венера навлезе във вашия знак. Можете да се запознаете с нови хора и да научите нови неща, което да усещате като много възнаграждаващо.

Сезонът на Стрелец започва, докато Меркурий все още е ретрограден, напомняйки ви, че търпението е добродетел. Вие сте изпълнени с много страст и макар сезонът да отразява темите на Юпитер в Рак, вече сте екипирани с инструментите, необходими за продължаване на развитието.

Вашият оптимизъм е вашият източник на сила, защото ви прави неудържими от тази седмица. Ще се чувствате много насърчени да бъдете победители сега, когато Слънцето е във вашия знак. Въпреки че Марс също е във вашия знак и може да ви направи много импулсивни, това е време да канализирате тази енергия чрез упражнения. Не таете злоба, особено по време на пълнолунието в Близнаци на 4 декември. Ако имате проблеми с другите, не забравяйте да обсъдите нещата. Марс е във вашия знак, зареждайки амбициите и егото ви, така че не забравяйте да се извините, ако грешите. Пригответе се да изследвате нови идеи, да се запознаете с нови хора и да имате желание да пътувате.

