Робърт Кенеди се храни само с месо и трушия

Актрисата Шерил Хайнс, съпруга на американския политик Робърт Ф. Кенеди-младши, разкри подробности за новия му хранителен режим, който предизвиква смесени реакции.

Според Хайнс, политикът консумира изключително месо и ферментирали зеленчуци.

Както съобщава Daily Mail, в подкаста на Кейти Милър, съпруга на съветника на президента Доналд Тръмп, Стивън Милър, Хайнс обясни, че мъжът ѝ започва деня си със стек и кисело зеле.

„В 6:30 сутринта той си приготвя стек и яде кисело зеле“, разказа актрисата, като добавя, че невинаги ѝ е приятно да усеща миризмата на това ястие, докато пие сутрешното си лате.

На въпрос на водещата как Кенеди се придържа към диетата си извън дома, Хайнс отговори, че той е толкова отдаден на новия си режим, че носи кисело зеле със себе си дори в ресторант.

„Той е толкова посветен на тази диета, че ще си донесе собствено кисело зеле в ресторанта“, сподели актрисата.

Хайнс призна, че понякога отказва да носи пакета със зеле в своята вечерна чантичка.

„Имам красиви малки чанти, не искам да миришат на кисело зеле“, пошегува се тя и добави, че съпругът ѝ често я моли да прибере продукта в чантата ѝ, преди да излязат.