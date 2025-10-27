IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Робърт Кенеди се храни само с месо и трушия

В 6:30 сутринта той си приготвя стек и яде кисело зеле

27.10.2025 | 19:30 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Актрисата Шерил Хайнс, съпруга на американския политик Робърт Ф. Кенеди-младши, разкри подробности за новия му хранителен режим, който предизвиква смесени реакции.

Според Хайнс, политикът консумира изключително месо и ферментирали зеленчуци.

Както съобщава Daily Mail, в подкаста на Кейти Милър, съпруга на съветника на президента Доналд Тръмп, Стивън Милър, Хайнс обясни, че мъжът ѝ започва деня си със стек и кисело зеле.

„В 6:30 сутринта той си приготвя стек и яде кисело зеле“, разказа актрисата, като добавя, че невинаги ѝ е приятно да усеща миризмата на това ястие, докато пие сутрешното си лате.

На въпрос на водещата как Кенеди се придържа към диетата си извън дома, Хайнс отговори, че той е толкова отдаден на новия си режим, че носи кисело зеле със себе си дори в ресторант.

„Той е толкова посветен на тази диета, че ще си донесе собствено кисело зеле в ресторанта“, сподели актрисата.

Хайнс призна, че понякога отказва да носи пакета със зеле в своята вечерна чантичка.

„Имам красиви малки чанти, не искам да миришат на кисело зеле“, пошегува се тя и добави, че съпругът ѝ често я моли да прибере продукта в чантата ѝ, преди да излязат.

Робърт Кенеди хранителен режим месо трушия
