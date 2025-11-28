Как да се активира сътрудничеството между Тайван и Украйна в областта на отбраната?

Тайван има съществен интерес от иновациите в отбранителната технология на Украйна. Това, което Украйна изгражда в условия на война – дронове, автономни системи, мрежи за насочване с изкуствен интелект и способности за бързо производство – не е от значение само за Европа. То може да определи способността на Тайван да възпира, да устои и да оцелее в евентуален военен конфликт с Китай или морска блокада от негова страна. Това партньорство не е нито лесно, нито естествено и ще изисква насърчаване от страна на САЩ. Съединените щати трябва да насърчат Тайван и Украйна да работят по-тясно заедно с цел Тайван да закупи украински отбранителни технологии и да се създадат дългосрочни търговски партньорства, пише за TNI Даниел Ф. Рунде, старши вицепрезидент, председател на William A. Schreyer.

Пълномащабната инвазия на Русия в Украйна предизвика един от най-значителните изблици на иновации и разпространение в областта на отбраната от времето на Студената война. Украйна е сега водещата лаборатория за евтини, мащабируеми отбранителни технологии, които вече преобразуват съвременната война. През последните две години нейната импровизация, отворени мрежи за иновации и итерации, задвижвани от бойното поле, създадоха екосистема от отбранителни технологии, която няма равна в демократичния свят. Отбранителният сектор на Украйна не трябва да бъде пренебрегван. Тайван, в частност, не трябва да пропилее стратегическото си предимство, като не се поучи от Украйна, за да подобри собствената си отбранителна готовност.

Твърде дълго Тайван не инвестираше в отбранителни системи,

които действително усложняват плановете на Пекин за инвазия. Ресурсите бяха насочени към престижни платформи – големи подводници и скъпи активи, които изглеждат впечатляващи на хартия, но осигуряват ограничена асиметрична стойност.

Това започва да се променя. Националната сигурност на Тайван вече разбира, че дроновете, морските мини, сухоземните мини, разпръснатите ракетни системи и укрепените възлови точки за командване и контрол са много по-важни от традиционните „големи играчки“. Налице са нарастващи усилия за пребалансиране на стратегиите за доставки на Тайван към системи, които правят амфибийните атаки или блокадите значително по-скъпи.

Украйна се превърна в световен лидер в иновациите в областта на отбраната. Най-важният й принос за Тайван може би е напредъкът й в изграждането на единствената в света почти „безККП“ верига за доставки на дронове. Нито САЩ, нито Израел могат да се похвалят с нивото на независимост от китайската верига за доставки, което Украйна се приближава.

За Тайван, чиято отбранителна автономност зависи в голяма степен от осигуряването на некитайски компоненти, напредъкът на Украйна е от изключително значение. Достъпът до производствените знания, софтуера и изпитаните на бойното поле системи на Украйна би позволил на Тайван да постигне бърз напредък в собствените си програми за дронове и автономност.

Една от най-значимите операции на Украйна е известна като „Операция Паяжина“ – високо координирана атака с дронове, при която са използвани 117 евтини FPV (first-person-view) дрона, скрити в камиони, маскирани като граждански товари. Операцията демонстрира как разпределена мрежа от евтини, автономни системи, съчетана с креативна логистика и заблуда, може да нанесе огромни щети. Украински официални лица твърдят, че „Паяжината“ е повредила или унищожила десетки скъпоструващи самолети, нанасяйки щети на стойност до 7 милиарда долара. Операция „Паяжина“ демонстрира важността на мрежовата отбранителна екосистема, проектирана да процъфтява в спорни среди.

За Тайван „Паяжина“ предлага ясна представа за съвременната война:

масова автономност, разпръснати логистични системи, AI-базирано насочване и нискобюджетни системи, които могат да проникнат през укрепени защити. Тайван ще се нуждае от нещо подобно, но в много по-голям мащаб. Защитата срещу мащабно амфибийно десантиране или продължителна блокада изисква милиони автономни и полуавтономни системи, работещи в координирани слоеве. Придобиването на подходящ брой дронове, сензори и муниции – потенциално с подкрепата на моделиране на базата на изкуствен интелект – трябва да бъде приоритет за тайванските военни планирачи. Украйна може да предостави тези решения в мащаб сега, а никоя друга страна не може да направи това за Тайван.

Сътрудничеството между Украйна и Тайван се сблъсква с реални препятствия. Украйна, подобно на Съединените щати, не признава официално Тайван. Това ограничава прякото участие на правителството. Освен това Украйна продължава да разчита частично на телекомуникационната инфраструктура на Huawei, а някои украински олигарси поддържат бизнес връзки в Китай.

Съществува и амбивалентност в части от политическата класа в Киев по отношение на потенциалната роля на Китай в бъдещото възстановяване. Пекин се е позиционирал, поне на думи, като възможен посредник, което според някои украинци (чиито брой намалява) би могло да бъде полезно.

От гледна точка на Тайван, откритото технологично сътрудничество с Украйна би могло да провокира Пекин, което да доведе до ответни мерки, натиск в сивата зона или по-силна китайска подкрепа за Русия. Тези геополитически рискове са реални и трябва да бъдат управлявани.

Тук Вашингтон става незаменим. Съединените щати са основният партньор в областта на сигурността както за Тайван, така и за Украйна. Те могат да улеснят дискретното сътрудничество, да помогнат за преодоляване на дипломатическите чувствителности и да структурират канали за трансфер на технологии, които да предпазват чувствителните системи от китайско влияние.

Стратегическата възможност е ясна: Тайван трябва да закупи – и да изгради – отбранителна система, която да може да провежда операции като украинската „Операция Паяжина”. Тайван, който се сблъсква с още по-страшен противник, трябва да вземе това под внимание.

Съединените щати, Тайван и Украйна трябва да задълбочат изследванията, да укрепят индустриалните връзки и да се подготвят за политическата и техническата работа, необходима за осъществяване на значимо сътрудничество. Алтернативата е да се допусне бюрократичната предпазливост, дипломатичната двусмисленост или геополитическият страх да оставят Тайван без инструментите, от които се нуждае, когато това е най-важно.