В Украйна лошият мир няма да сложи край на войната, а ще я удължи

Русия нападна Украйна. Първият проект на 28-точков план (28P), публикуван миналата седмица, предлага признание за незаконната руска окупация и амнистия за военните престъпления. Той ограничава военните възможности на Украйна и изключва членството ѝ в НАТО. Награждава престъпника за нахлуване в дома му. Той отразява руския списък с желания и противоречи на американските идеали за честна игра и справедливост, пише за TNI Кауш Арха, президент на Свободния и отворен индо-тихоокеански форум.

Сега е време да се гарантира, че украинските и европейските интереси ще бъдат силно включени в споразумението. Русия трябва да бъде накарана да разбере, че обмислянето на 28P отвъд първоначалното предложение на Русия по време на преговорите, камо ли принуждаването на Украйна да го приеме, би представлявало предателство на американските интереси, идеали и почтеност.

Стремежът на президента Тръмп към мир е похвален. Неговите съветници може би са преценили, че приемането на руските искания е по-кратък път към прекратяване на огъня и мир по време на мандата на Тръмп, отколкото въоръжаването на Украйна за по-дълга война на изтощение. Съветниците на президента Барак Обама станаха жертва на подобен капан, като прибързаха с недоизготвената сделка с Иран, която скоро се разпадна след като Обама напусна поста. Президентът Тръмп трябва да инструктира съветниците си да избягват подобни грешки.

Възстановяването на руската икономика би навредило значително на американския износ на енергия за Европа и Индо-Тихоокеанския регион и би подкопало нарастващите икономически интереси на Съединените щати в Черно море, Кавказ и Централна Азия. Поради по-ниските транспортни разходи до Европа и Азия, Русия е по-конкурентоспособен производител на енергия от Съединените щати. Ако бъде приложен, 28P ще доведе до ненужни икономически разходи, включително загуба на енергийни печалби, глобално енергийно превъзходство и нови пазари. Възстановяването на руската икономика е лошо за американските икономически интереси и ще опетни, а не ще излъчи репутацията на президента Тръмп като сключващ сделки. Просто казано, това би било лудост.

Единствената гаранция за сигурност за Украйна е украинската армия. Неприкосновено изискване за Украйна в споразумението за прекратяване на огъня или мирното споразумение трябва да бъде свобода на действие – с безрезервна подкрепа от съюзниците – за бързо военно изграждане, за да се предотвратят бъдещи атаки. Всякакви териториални отстъпки от страна на Украйна само ще доведат до по-голяма териториална агресия. Награждаването на престъпника за нахлуване в дома води до повече взломи и влизания.

Настоящата и бъдещата сигурност и положение на Европа ще бъдат съществено засегнати от характера на евентуалното прекратяване на огъня или мирния план в Украйна.

Силна и устойчива Украйна ще действа като мултипликатор на силата за европейската отбрана срещу руския империализъм. Отслабена Украйна би предизвикала по-голяма руска агресия към НАТО и отвъд Черно море. Позицията на Европа като стратегически играч на световната сцена ще бъде пряко повлияна от това как ще се развие бъдещето на Украйна.

Европа трябва да демонстрира по-голяма коректност и решителност, за да предотврати периодичното повтаряне на руския списък с желания. Тя трябва да изрази заслужения приоритет и неотложност за разрешаване на войната в Украйна със сила. Тя трябва да приеме, разшири и да действа въз основа на наблюдението на президента Тръмп, че Украйна, с необходимата военна помощ , може да си върне всички територии, незаконно окупирани от Русия. Победата на Украйна на бойното поле е единственият начин да се осигури справедлив мир с Русия на Владимир Путин. Времето за европейски разговори е приключило – Европа трябва да действа, за да осигури победата на Украйна на бойното поле.

Действията на Съединените щати по отношение на 28P ще изпратят ясно послание към американските съюзници, особено към Тайван . Това или ще възпре, или ще насърчи Китай да подражава на руските „специални военни операции“ в съседство. Това или ще потвърди, или ще постави под съмнение американските гаранции за сигурност в Европа, Индо-Тихоокеанския регион и света. Подходът на Америка към мирния процес в Украйна или ще засили, или ще отслаби американските съюзи и позиции, с широкообхватни последици за американската сигурност и просперитет .

Президентът Тръмп твърди, че е силен лидер и най-великият посредник в преговори, заемащ някога Белия дом. Неговото лидерство и стил са изиграли ключова роля за постигането на мирни споразумения между Армения и Азербайджан в Кавказ и Израел и Хамас в Газа. Вероятно ще постигне прекратяване на военните действия в Судан. Един лош мир в Украйна би засенчил неговите възхитителни постижения в други области.

Историята е била безмилостна към лидери, които са пропилявали наследството си за лоши мирни споразумения. Британският премиер Невил Чембърлейн е търсил „мир за нашето време“, като е предоставил Чешката Судетска област на Адолф Хитлер през 1938 г. Преждевременното изтегляне на президента Обама от Ирак през 2011 г. и последвалото двусмислие в Близкия изток доведоха до възхода на ИДИЛ, руското нахлуване в Сирия и регионалните катаклизми от Леванта до Европа. Необмисленото и трагично изтегляне на президента Байдън от Афганистан е коствало американски животи и чест, като същевременно е допринесло пряко за разпадането на афганистанската държава. За да запази наследството си, президентът Тръмп би постъпил добре, ако е игнорирал молбите – вътрешни или външни – безсмислено да се стреми към „мир за нашето време“ в Украйна, основавайки се на разпоредбите на 28P.

Ангажирането на Русия в мирни преговори, докато тя има превес във войната, защото Украйна е лишена от оръжия от своите съюзници, не допринася с нищо за американските и европейските интереси. Справедливият и траен мир трябва преди всичко да реши ситуацията, като незабавно снабди украинската армия с необходимите оръжия, включително ракети с дълбоко поразяване, за да се изравнят условията преди мирните преговори. Освен това, всяко окончателно споразумение, което не гарантира безкомпромисния украински суверенитет и не налага разходите за война на Русия, е морално и прагматично несъстоятелно.

Президентът на САЩ Тръмп ще остане в историята заради постиженията си в постигането на мир в Кавказ, Близкия изток, Африка и други региони.

Прибързан и подъл мир, възнаграждаващ агресора в Украйна, би поставил фатално под въпрос заслужените му миротворчески качества. Един лошо замислен мир по линия на 28P ще бъде запомнен не с това, че е донесъл мир, а с това, че е удължил войната с висока цена за американските интереси, сигурност и положение. „Америка на първо място“ призовава да се застане на страната на Давид, а не на Голиат.

Украйна, Европа и свободният свят, макар и да се надяват на американската решителност и праведност, трябва спешно да предприемат всички необходими действия, за да гарантират, че нищо друго освен справедлив мир няма да види бял свят. „Лудост“, отговори генерал МакОлиф, командващ притиснатите в ъгъла американски войски в Бастон, на германското предложение за капитулация. Планът от 28 точки е отвъд „Лудост“. Америка може да направи много по-добре, а Украйна заслужава много по-добро.