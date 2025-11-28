IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ричард Брансън загуби съпругата си Джоан, разберете повече за тяхната 50-годишна любов

Съпругата на милиардера почина внезапно на 80 години

28.11.2025 | 01:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Ричард Брансън тъгува по загубата на своята съпруга, с която бяха заедно цели 50 години.

На 25 ноември милионерът обяви в социалните си мрежи, че любимата му Джоан Темпълман е починала на 80-годишна възраст. 

„С разбито сърце споделям, че Джоан, моята съпруга и партньор от 50 години, почина. Тя беше най-прекрасната майка и баба, която нашите деца и внуци можеха да си пожелаят“, написа Брансън под снимка на съпругата си. 

Той допълни „Тя беше моят най-добър приятел, моята опора, моята пътеводна светлина, моят свят“.

Два дни по-късно бизнесменът публикува ретро снимка на двойката с описанието „Обичам тази снимка на Джоан“. 

Двойката се жени през 1989 година и има три деца – 44-годишната Холи, 40-годишния Сам и Клеър Сара, която умира едва на 4 дни, след като е родена три месеца по-рано от термина. 

„Често си създавам мнение за някого около 30 секунди след запознанството ни и се влюбих в Джоан почти от първия момент, в който я видях“, пише Брансън в своя блог през февруари 2020 година. „Джоан беше земна шотландка и бързо осъзнах, че не би се впечатлила от моите характерни действия“. 

Брансън обяснява, че е срещнал бъдещата си съпруга, докато тя е работила в магазин за антики в Лондон, докато самият той се намирал в първите дни на построяване на империята си. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Ричард Брансън
