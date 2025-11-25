Тръмп за мирното споразумение: Близо сме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че евентуално споразумение за слагане на край на войната в Украйна е все по-близо, но не даде подробности, предаде Ройтерс.

"Съвсем близо сме", каза той на събитие в Белия дом.

По-рано днес украински представител заяви, че страната му подкрепя по същество рамката на мирния план след преговорите със САЩ в Женева, но някои от най-деликатните въпроси от него предстои да бъдат обсъдени между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, пише БТА.