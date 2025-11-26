Тръмп си пожела "Час Пик 4" и ще го получи

Готви се "Час пик 4" ("Rush Hour 4") — и този път зад завесата има повече екшън, отколкото във филма. Paramount поема разпространението на най-новата част от култовата поредица за двамата ченгета, а според Semafor дългоочакваното продължение е получило неочакван тласък… направо от Овалния кабинет. Президентът Доналд Тръмп лично поискал студиото да върне франчайза към живот.

Брет Ратнър — човекът зад първите три филма, чиято кариера се прекърши през 2017 г. заради обвинения по движението #MeToo — се завръща начело на четвъртия. През последните години той се сближи със семейството на президента, докато режисираше документалния филм "Melania", чиито права Amazon купи за 40 милиона долара.

"Час пик 4" отново ще събере на екран Джаки Чан и Крис Тъкър и ще бъде първият игрален филм на Ратнър след "Херкулес" ("Hercules") от 2014 г. с Дуейн Джонсън.

По информация на източници Paramount ще получи фиксирана такса за разпространението на филма в кината — без да се ангажира с финансиране и маркетинг. Междувременно Warner Bros., чийто бранд New Line стои зад оригиналния „Час пик“ от 1998 г. и продълженията от 2001 и 2007 г., ще взима "first-dollar gross", тоест процент от приходите още преди инвеститорите да възстановят разходите си. Режисьорът и продуцентите са предложили проекта на различни студия, след като Warner Bros. разрешил това, но никой не се съгласил да се включи — заради участието на Ратнър.

Първият "Час пик", в който двама напълно различни полицаи са принудени да работят заедно, за да спасят отвлечената дъщеря на китайски дипломат, се превърна в световен хит с приходи от 244 млн. долара. "Час пик 2" и "Час пик 3" надминаха този успех с приходи от 347 млн. и 258 млн. долара, въпреки че критиките бяха смесени. Но времената се промениха — комедиите отдавна не владеят бокс офиса.

Не е ясно кога "Час пик 4" ще стигне до екран, пише Variety. Чан е вече на 71 години, а Тъкър не е оглавявал филм от "Час пик 3" през 2007 година.

Paramount, която наскоро беше придобита от Skydance, има нужда от нови големи заглавия — компанията цели да увеличи продукцията си от сегашните осем филма годишно до 15 през 2026 г., 17 през 2027 г. и 18 през 2028 година. Новият председател и главен изпълнителен директор Дейвид Елисън е син на Лари Елисън — един от най-близките финансови поддръжници на Тръмп. Президентът вече публично е хвалил начина, по който Елисън управлява студиото.