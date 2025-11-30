IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски унижи Септември с цели 7 гола

Сините доминираха тотално на своя стадион "Георги Аспарухов"

30.11.2025 | 19:28 ч. Обновена: 30.11.2025 | 19:28 ч. 4
Снимка: LAP

Снимка: LAP

Левски прегази със 7:0 Септември София в двубой от 17-ия кръг на родната Първа лига. Сините доминираха тотално на своя стадион "Георги Аспарухов" и записаха най-резултатната си победа от началото на сезона. Така възпитаниците на Хулио Веласкес летят все по-уверено към титлата през настоящия сезон.

Кошницата на вратарят на гостите Янко Георгиев напълниха Валентин Озорнавафор, който си заби автогол и даде тон за победата на домакините, две попадения на Мазир Сула,  Евертон Бала, Рилдо Фильо , който вкара дебютния си гол, Марин Петков и Кристиян Макун. Така тимът от "Герена" вече има 40 попадения на сметката си от началото на кампанията.

Тимът на Септември игра и с човек по-малко през цялото второ полувреме, след като Кубрат Йонашчъ получи червен картон точно преди почивката. "Сините" се забавляваха на терена и можеха да унизят съвсем съперника си. Хората на Хулио Веласкес обаче дадоха сериозна заявка за титлата.

