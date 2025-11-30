Въвежда се временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"

Тези, които искат да ни помогнат, са подлагани на натиск, но не мога да ви кажа откъде идва той. Това заяви зам-кметът на София Надежда Бобчева на брифинг за сметосъбирането в столицата.

"Не мога да коментирам какъв е натискът, но е факт, че тези, които искат да ни подпомагат, биват подлагани на натиск", заяви Бобчева.

Кметът на София Васил Терзиев, който също участва в брифинга, подчерта, че районните кметове на "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" са осигурили допълнителна техника за справяне с проблема.

"В момента разполагаме с 5 собствени големи сметоизвозващи камиона и 6 малки, които ще използваме от утре. Очакваме допълнителна техника през другата седмица, с която да можем да получим нужния броя камиони", допъни го Бобчева, като поясни, че камиони от "Люлин" и "Красно село" няма да бъдат пренасочвани към Зона 3.

"От утре започва временна организация на сметоизвозването на тези 3 района. Влиза Столичното предприятие за третиране на отпадъците с ресурс от районите, за да може да се поеме дейността по сметоизвозването. Да знаят хората, че се прави всичко, което е било в наши ръце, на база на натрупания опит в "Красно село", от "Люлин“, за да сме по-подготвени", добави Терзиев.

"Има интерес от определени фирми да успеят да спечелят поръчки на значително завишени цени, които излизат много извън прогнозните за цялата поръчка. Това е причината да не сме подписали договор до момента", каза Терзиев.