4 прически за жени над 50 години - визия, която мигновено подмладява

Дългата коса вече не е свързана с възрастта и дори психолозите го потвърждават: „Когато една зряла жена реши да си пусне дълга коса, това често не е просто естетически избор, а акт на автономност и лично утвърждаване“, казва д-р Беатрис Ромеро Мартин. Реалността е, че докато много жени поддържат силна, гъста коса след 50-годишна възраст, други търсят прическа, която подчертава чертите им и увеличава максимално движението с минимални усилия.

Тази последна точка е точно това, което постигат тези четири прически, препоръчани от фризьорите; визия, която мигновено подмладява, магически удебелява краищата и разбира се, не излиза по-далеч от ключицата.

1. „Букле Боб“: Прическата на Наоми Уотс

Тя е елегантна, удобна и много лесна за стилизиране за събития. В този случай къдриците са отговорни за увеличаване на усещането за обем и придаване на визията нотка на блясък, въпреки че изглеждат добре и всеки ден. „Перфектна е за изтъняване на овални лица, ако се остави по-дълга, или по-къса за жени със силни, дефинирани черти и удължени лица, както и за по-зрели лица“, разкриват експертите от салоните David Künzle относно правата или естествено оформена версия.

Що се отнася до къдриците или вълните, те ги открояват като „ултраженствена прическа, която позволява голямо разнообразие от промени. Лесна е за управление от гледна точка на стилиста, но идеалният стил и дължина трябва да бъдат ясно определени преди подстригване.“

