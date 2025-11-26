Адмирал Каво Драгоне: Предстои нещо по-голямо от войната в Украйна

Вторият човек във военната структура на НАТО, италианският адмирал Джузепе Каво Драгоне, никога не споменава думата „Русия”. Но речта му ясно показва, че предвоенните напрежения между Европа и тази страна ще продължат и може би ще се засилят, независимо от това какво ще се случи с американския (или руско-американския) план за мир в Украйна.

Каво Драгоне е председател на Военния комитет на НАТО. Това го прави най-високопоставеният европейски военен в Алианса и вторият в цялата организация след върховния главнокомандващ на Обединените сили в Европа (SACEUR), който винаги е американец. Адмиралът дава това интервю за El Mundo на Форума за сигурност, който се провежда всеки ноември в канадския град Халифакс и който тази година бе белязан от мирното предложение на Тръмп за Украйна.

„Извлекли сме един урок: трябва да говорим с хората и да ги образоваме, да им обясним ясно какво би означавала война, в която е въвлечено цялото население. Украйна ни показа ясно колко е важна волята за борба на хората. Цялото украинско общество се бори. Трябва също да установим баланс между новите оръжейни системи и конвенционалните. Вземете например дроновете: от години ги използваме като играчки, без да осъзнаваме какъв вид оръжия могат да бъдат. Между 70% и 80% от руските танкове – или дори повече – се унищожават от дронове. И открихме, че успоредно с конвенционалната война се води хибридна война или война в сивата зона, която включва пожари, саботажи на железопътни линии или нарушения на въздушното пространство от дронове. Тези действия вече не са второстепенни дейности. Те са част от войната. И понякога започват много преди да започне войната. Така че тези движения в „сивата зона“ могат да бъдат знак, че нещо по-голямо предстои, точно както се случи в Украйна”, каза Кавоне.

Каво Драгоне заяви още, че „нещо по-голямо предстои“.

„Имам предвид хибриден конфликт, тоест под прага на дейностите, които се считат за характерни за конфликт, но в посока към вероятен конфликт с НАТО. Това са предупреждения, които трябва да се вземат много на сериозно. Възпирането е най-доброто ни оръжие и сега започваме да се замисляме дали възпирането е само реактивно или може да бъде и превантивно. Може би сега е моментът да отговорим на този въпрос.”

По думите му, НАТО се състои от демократични страни, „така че нашата тенденция е да реагираме.”

„Нашето гражданско общество трябва да знае, че вече е мишена на тези „хибридни“ дейности или действия „под прага“ на пълномащабна война. Един очевиден пример: можете ли да кажете, че по време на нашите политически процеси и избори няма никакво външно влияние? Не. Разбира се, имало е опити. Дали те са били успешни или не, зависи от нашата способност за устойчивост. Но е имало такива опити. Необходимо е да приемем това и да използваме всички възможности, с които разполагаме. Трябва да се има предвид, че страните от НАТО са свикнали с десетилетия на мир, което без съмнение е добро. Но сега получихме студен душ”, добави Кавоне.

Той каза още, че Русия е постигнала малки печалби на цената на огромни загуби, между 1000 и 1200 жертви - убити и ранени дневно.

„Но украинците се съпротивляват. Мобилизацията на украинското общество е невероятна. Те са пример за целия свят. НАТО ще продължи да бъде на тяхна страна до деня, в който бъде постигнат справедлив и траен мир, и дори след това, докато възстановяват въоръжените си сили, за да могат да възпрат Русия от трета инвазия.”