Чуков: Украйна се превърна в перачница на пари за западните елити

Корупционният скандал в Украйна взе първа жертва. Президентът Володимир Зеленски уволни ръководителя на кабинета си Андрий Ермак.

"Този скандал си беше планиран, като се има предвид неотстъпчивостта на Зеленски - той трябваше да бъде разклатен. В Украйна беше ясно, че това е човекът, който управлява, а не Зеленски. Подгониха Ермак, ковчежника на Зеленски, и го оставиха да виси във въздуха. Не че ще бъде свален, защото е прекалено удобен", коментира международният анализатор Боян Чуков в студиото на "Денят ON AIR".

Говори се за отклонени 100 млн. долара, пари, които идват от енергетиката.

"Приказките, че не е чувал за това са истории за невинни дечица и откровени дебили. Има данни за сметки на Зеленски, за 48 млрд. долара минали покрай него, жена му, Кая Калас", цитира международните слухове Чуков.

По думите му тези корупционни схеми в Украйна вървят обратно към онези, които дават парите: "Украйна се превърна в перачница на пари за западните елити".

Мирът в Украйна

В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази мнение, че войната в Украйна няма да свърши скоро, а това, на което ставаме свидетели е "димна завеса".

"Вървят дискретни преговори между Путин и Тръмп, там каналът е ясен. Страничните наблюдатели като европейците не са наясно за какво става дума. Зеленски не може да преговаря с Путин, Путин си е самодостатъчен. Зеленски е зависим от ЕС, от НАТО, от британците. Те в момента могат да правят каквото искат", каза международният анализатор.

По думите му Тръмп иска Съвет на мира, а за Украйна каквото отива, ще минава през него и обратно.

Война в Европа

Чуков е категоричен, че никоя страна в Европа не е готова за война с Русия.

"Военните и в Германия, и във Франция говорят за предстояща война през 2029-2030 година. Германската армия няма общо с това преди. Искат украинците да имат 800 000 армия. Цялата останала Европа няма толкова войници", подчерта Чуков.