IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 134

Русия удари критична инфраструктура за втори път в един ден

Оказват натиск на цивилното население, заяви Олег Хрихоров, ръководителят на Сумската областна военна администрация

28.11.2025 | 22:05 ч. 6
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Русия удари критична инфраструктура в украинския град Суми два пъти днес, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

"Днес Русия удари съоръжения на критичната инфраструктура два пъти в община Суми. Избухнал е пожар на мястото на удара, като разрушенията, причинени от него, се разчистват", съобщи Олег Хрихоров, ръководителят на Сумската областна военна администрация.

Според Хрихоров Русия продължава да оказва натиск върху цивилното население, като взима на прицел инфраструктурата.

Свързани статии

От своя страна, говорителят на Националната гвардия на Украйна Руслан Музичук посочи, че руските въоръжени сили са сменили тактиките си в областта около Покровск, като вече не разчитат на фронтални атаки с много човешка сила, подкрепена от бронирани части.

"Понастоящем врагът не разчита на фронтални нападения с много човешка сила, използвайки бронирани бойни машини в областта около Покровск, което означава, че те не организират „пробивни атаки“ или офанзиви в открита местност с цел бързо или внезапно напредване или пробиване на отбранителната линия."

Музичук разясни, че въпреки че врагът използва активно авиация и артилерия, за да отслаби украинската отбрана, дроновете позволяват тези нападения да бъдат откривани навреме.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия удари критична инфраструктура
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem