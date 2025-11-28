Хари Стайлс предложи брак на Зоуи Кравиц?

Появиха се слухове, че Зоуи Кравиц и Хари Стайлс може да са се сгодили. 36-годишната актриса беше забелязана с пръстен на безименния пръст на лявата си ръка, докато се разхожда с 31-годишния певец в Рим.

Двамата се държали под ръка. От кадри се вижда, че красавицата е със сиво палто, сива жилетка, бели панталони, черен шал. Хари пък е с бежов тренчкот, черна шапка, черни пуловер и панталон.

Звездите не са потвърдили слуховете за годежа, но всички погледи са насочени в пръстена на Зоуи.

Още за двойката четете в teenproblem.net