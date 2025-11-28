IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 112

Хари Стайлс предложи брак на Зоуи Кравиц?

Актрисата забелязана с пръстен

28.11.2025 | 19:33 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Появиха се слухове, че Зоуи Кравиц и Хари Стайлс може да са се сгодили. 36-годишната актриса беше забелязана с пръстен на безименния пръст на лявата си ръка, докато се разхожда с 31-годишния певец в Рим.

Двамата се държали под ръка. От кадри се вижда, че красавицата е със сиво палто, сива жилетка, бели панталони, черен шал. Хари пък е с бежов тренчкот, черна шапка, черни пуловер и панталон.

Звездите не са потвърдили слуховете за годежа, но всички погледи са насочени в пръстена на Зоуи.

Още за двойката четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Хари Стайлс Зоуи Кравиц двойка годеж
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem