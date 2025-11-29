Хонконг скърби за жертвите на пожара, отнел живота на над 100 души

Хонконг скърби за 128-те души, загинали в големия пожар в многоетажен жилищен комплекс, равносметка, която е много вероятно да набъбне още, при положение че дни след началото на бедствието все още има 200 души в неизвестност, предаде Ройтерс.

Властите арестуваха 11 души във връзка с най-тежкия за последните 80 години пожар и разследват възможна корупция и използване на лесно запалими материали при ремонти в комплекса "Ван Фук Корт".

Вчера спасителните операции на местопроизшествието в хонконгското предградие Тай По, намиращо се близо до границата с континентален Китай, приключиха, но полицията каза, че е възможно, докато претърсва изпепелените сгради в хода на разследването, да открие още тела.

Огънят избухна в сряда и бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите.

Търсенето на тела продължава

Властите съобщиха, че пожароизвестителната система в комплекса с над 4600 обитатели не е била изправна.

Хоноконгският лидер Джон Ли тази сутрин запази триминутно мълчание пред сградата на градското правителство, където знамената бяха свалени наполовина.

На 18 места в бившата британска колония са поставени книги за съболезнования, в които обществеността ще може да почете паметта на жертвите.

"Поднасяме най-искрени съболезнования на тези, които са загубили свой близък, и най-искрено съчувстваме на тези, които сега живеят в ужас и несигурност", заяви британският крал Чарлз и определи случилото се като "потресаваща трагедия".

Полицейски служители с бели защитни костюми, каски и кислородни маски от подразделението за разпознаване на жертви при бедствия и аварии влязоха в едно от изпепелените здания, за да продължат издирването си на тленни останки на хора.

Те се покатериха върху купчините от бамбукови скелета, които се бяха срутили при бедствието, и преминаваха покрай огромните локви от водата, с която огнеборците обливаха сградите с дни, за да понижат температурата вътре.

Близки и опечалени се събраха, за да положат цветя, а някои трябваше да понесат тежкото изпитание да преглеждат фотографиите на загинали хора, направени от спасителните екипи. Вчера властите казаха, че само 39 от 128-те жертви са разпознати.

Хонконгският главен администратор Ли обяви, че правителството ще създаде фонд в размер на 300 милиона хонконгски долара (40 млн. щатски), за да подпомогне местните жители, а някои от най-големите китайски компании също обещаха да дарят средства.

Стотици доброволци също се мобилизираха в помощ на жертвите, сортирайки и раздавайки стоки от първа необходимост – от бебешки пелени до топла храна.

Те сформираха екипи за събиране, превоз и разпределяне на стоките на 24-часови смени и направиха огромен лагер за подпомагане на останалите без покрив жители, който се намира до търговски център в съседство с комплекса.

Най-малко двама от загиналите са домашни прислужници от Индонезия, съобщи консулството на Джакарта. В капана на стихията са попаднали и десетки домашни прислужници от Филипините, от които 19 са в неизвестност, каза Едвина Антонио, директор на Bethune House, бежанска организация за подпомагане на жени мигранти.

В Хонконг работят около 368 000 домашни прислужници, предимно жени от азиатски страни с нисък жизнен стандарт, които живеят заедно с работодателите си, често пъти в тесни жилища.

Най-смъртоносният пожар от 1948 година

Пожарът е най-смъртоносният от 1948 г., когато 176 души загиват от пламъците в склад. Случаят породи паралели с огнения ад в лондонския небостъргач "Гренфел Тауър" през 2017 г., при който загинаха 72 души.

Миналата година властите казали на жителите на "Ван Фук Корт", че "рискът от пожар е сравнително нисък", а поводът били многократни оплаквания, че продължаващите ремонти са пожароопасни, съобщи пред Ройтерс градското Министерство на труда.

През септември 2024 г. жителите изразили безпокойство, включително от това, че зелените мрежи, които фирмите изпълнители на ремонтите използвали, за да покрият бамбуковите скелета, са лесно запалими, каза говорител на ведомството.

Антикорупционната служба на Хонконг съобщи, че вчера е арестувала осем души, включително инженер-консултант, подизпълнител по изграждането на скелетата и посредник.

По-рано полицията арестува двама директори и инженер-консултант в "Престиж Констръкшън", фирма, за която властите са установили, че от повече от година извършва ремонти по "Ван Фук Корт". Те са задържани по подозрение в непредумишлено убийство чрез използването на опасни материали, включително лесно запалими плоскости от пяна, блокирали прозорците. От "Престиж" засега не са коментирали.

