Кметът на Кърджали: Не съм престъпник и не се крия от никого

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР, където по-рано днес бе отведен за разпит.

"Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 часа да ми връчват призовка за 10:00 часа същия ден", каза той, цитиран от БТА.

Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил.

Ерол Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи.

Свързани статии Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Свързани статии ДПС за отвеждането на Мюмюн: Полицейски и политически натиск

След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.

По-рано днес от общинската администрация съобщиха, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители. Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали.

Зам.-председателят на парламентарната група Айтен Сабри каза пред журналисти в Кърджали, че са се събрали в подкрепа на кмета Мюмюн. По думите ѝ това, което се случва, е недопустимо и не може да се посяга на кмета по този начин. „Живеем в държава, в която всеки един от нас е гражданин и всеки един от нас има задължения, обаче има и права“, посочи тя и призова правата да се спазват. „По време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната. Мисля, че това не е промяната“, коментира още Сабри.

Депутатът Байрам Байрам каза, че полицията няколко пъти е ходила в кабинета на кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн, и е казано, че има призовка, с която е отведен в Областната дирекция. Той определи това като „полицейски тормоз и политически натиск“. „Знаем, че има някакви полицейски действия в момента в сградата на Община Кърджали. Това е информацията, която имаме. Адвокатът на Ерол Мюмюн е в сградата и най-вероятно е на разпит“, добави народният представител.

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит.