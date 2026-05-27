Бащата на момичето, загинало в Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Бащата на загиналото момиче от Благоевград Стойне Стойнев се обърна към всички държавни институции, след като момчето, задържано след смъртта на дъщеря му, бе освободено. Той призова убийците да не бъдат пускани на свобода.

"Обръщам се към цялата държава, към всички държавни институции - съд, прокуратура, полиция, дори те са изумени как може един убиец да бъде освободен поради липса на доказателства. Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте тези убийци на свобода и нека този съд да започне да работи един път завинаги", каза той пред БНТ.

20-годишният обвиняем беше пуснат на свобода по-рано днес, тъй като нямало достатъчно доказателства срещу него.

"Нещата, ако ги вземем в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете или ще си свършите работата, или не сте за там. Народът му писна, да знаете. От 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна докрая. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава, работеща, да знаете. Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Аз знам, че можете. Казвам ви го в ясно съзнание", заяви бащата.

Той посочи като основен проблем разпространението на наркотици сред младите и липсата на ефективен контрол.

Според него дрогата, алкохолът и престъпността са достъпни за децата като дъвки в магазин

"Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата, като дъвки в магазин. Осъзнайте се! Нищо не направихте! Всеки един ден става все по-лошо, по-зле. Никаква реформа не върши работа в счупена система, разберете го. Само нова работеща система може да свърши работа. Но с други хора, които не са имали достъп до тази система. Разберете го това нещо. Сега имате шанса да покажете, че може да се случва. И защо се случва ли? Всичко е пошло, да знаете. Доверието в институциите не е отрицателно. Няма го! Липсва! Покажете, че можете! Много сте силни на думи, а действията ви единствено и само ни обричат. Докато бях и в полицията осъзнах, че права има единствено и само заподозреният. Никой друг няма права! Вие нормални ли сте, чели ли сте НПК? Какво пише там? Права има единствено и само обвиненият. Никой друг няма никакви права. Ние нямаме права. Имаме право, ако карам с 12 км/ч отгоре, да платя 50 евро. Такива права имаме ние, нормалните граждани в България. А убийците са навън. Мъртви деца и живи дилъри. Докога, бе? Вие срам имате ли? Деца имате ли? Майка имате ли? Но да знаете, че няма да спра. Аз ще водя моята борба. За всички деца на тази земя, не само в България".

Бащата заяви, че дъщеря му е била манипулирана и използвана, като по думите му става въпрос за по-голяма схема, свързана с наркотици и експлоатация на деца. Той подчерта, че е предоставил информация на полицията и настоя разследването да продължи.

"Съвсем нормално дете, никакви индикации. И най-вероятно какво се случва, какво прави едно влюбено момиче - на 16 години. Психиката е тотал щета. Използвали са я, разберете, манипулирали са я и са я използвали. И най-вероятно не е единствената. Това е цяла система, цяла схема. Много дълъг и голям канал. Задействайте се! Предал съм ви много информация в полицията. В момента все още деца дават там сведения. И ще продължават да дават. И на базата на това нещо съдът да го пусне."

Бащата се обърна с остри критики към съдията по делото, обвинявайки съдебната система, че защитава обвиняемите, но не и жертвите и техните близки.

"Искам да попитам директно в очите, да ме гледа съдия Диана Узунова, колко струвате, съдия Узунова? Колко струвате като знаете какво се е случило там. Борба, измъчвания и после изхвърляне през прозореца. И това няма доказателства ли? Вие не сте съдия за мен! Вие сте срам за цялата система! Вземете си поука!"