Драма на Острова: Християнчета се молят в джамия в Шотландия, едно отказа ВИДЕО

Видео, разпространено онлайн, предизвика спор във Великобритания. На него се вижда как група скаути са на посещение в джамия и биват накарани да се помолят. Всичко това се случва по време на младежко пътуване до Ислямския център на Централна Шотландия в Стърлинг, Шотландия, За едни това е пропаганда, а за други е образователно пътуване, което показва на децата други култури.

Едно от момчетата обаче предизвика още по-голямо внимание. Шестгодишен скаут от племето "Бобър" остана прав по време на ислямска молитва.

Beaver scouts(6-8yrs)taken on a trip to Stirling mosque. Don't let them take your children to these places and participate in these activities.

pic.twitter.com/TouChDK5Ak — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 24, 2026

Докато мюсюлманите се молят пет пъти дневно, обърнати към свещения си град Мека в Саудитска Арабия, групата "Бобъри" - част от партньорска програма на Скаутската асоциация, насочена към момчета и момичета на възраст от шест до осем години - бяха насърчени да участват в ритуала, като част от получаването на своята "значка за религиозна активност".

Заедно с представител на Ислямския център, лидерът на скаутите и неговите млади подопечни са показани как се поклоняват пред Аллах, въпреки че едно малко момче очевидно отказва да го направи.

Клипът, споделен в X от Томи Робинсън (Стивън Яксли-Ленън), е натрупал над 1,7 милиона гледания. Много други неподвижни изображения, понякога дигитално манипулирани за комедиен или политически ефект, са широко разпространени.

Инцидентът допълнително подчертава нарастващата загриженост, че Великобритания се насочва към различно третиране на исляма от другите вероизповедания, точка, която неотдавнашният марш и митинг "Обединете кралството" се стремяха да подчертаят.