IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Драма на Острова: Християнчета се молят в джамия в Шотландия, едно отказа ВИДЕО

Децата са част от група скаути

28.05.2026 | 16:00 ч. 87
Драма на Острова: Християнчета се молят в джамия в Шотландия, едно отказа ВИДЕО

Видео, разпространено онлайн, предизвика спор във Великобритания. На него се вижда как група скаути са на посещение в джамия и биват накарани да се помолят. Всичко това се случва по време на младежко пътуване до Ислямския център на Централна Шотландия в Стърлинг, Шотландия, За едни това е пропаганда, а за други е образователно пътуване, което показва на децата други култури. 

Едно от момчетата обаче предизвика още по-голямо внимание. Шестгодишен скаут от племето "Бобър" остана прав по време на ислямска молитва. 

Докато мюсюлманите се молят пет пъти дневно, обърнати към свещения си град Мека в Саудитска Арабия, групата "Бобъри" - част от партньорска програма на Скаутската асоциация, насочена към момчета и момичета на възраст от шест до осем години - бяха насърчени да участват в ритуала, като част от получаването на своята "значка за религиозна активност".

Заедно с представител на Ислямския център, лидерът на скаутите и неговите млади подопечни са показани как се поклоняват пред Аллах, въпреки че едно малко момче очевидно отказва да го направи

Клипът, споделен в X от Томи Робинсън (Стивън Яксли-Ленън), е натрупал над 1,7 милиона гледания. Много други неподвижни изображения, понякога дигитално манипулирани за комедиен или политически ефект, са широко разпространени.

Инцидентът допълнително подчертава нарастващата загриженост, че Великобритания се насочва към различно третиране на исляма от другите вероизповедания, точка, която неотдавнашният марш и митинг "Обединете кралството" се стремяха да подчертаят.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Шотландия джамия скаути Великобритания скандал
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem