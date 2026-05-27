Благомир Коцев за открития "незаконен град" край Варна: Започва процедура по събаряне

"Законът трябва да се спазва и подобни действия не могат да бъдат толерирани. В България има закони и те трябва да се спазват“. Това заяви пред "Нова телевизия" кметът на Варна Благомир Коцев по повод незаконния град в "Баба Алино", построен от от украинската групировка КУБ.

Коцев допълни, че общината ще продължи процедурите до издаване на актове за премахване на незаконните 104 постройки.

Съвместна акция на полицията и Община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността "Баба Алино", където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи.

Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите.

Благомир Коцев потвърди мащаба на установеното незаконно строителство. По думите му територията обхваща около 100 декара земя, включително горски участъци, където дейността е била частично прикрита.

"Става въпрос за около 104 сгради, голяма част от които са еднофамилни къщи, но има и многофамилни обекти", посочи Коцев, като допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставяни актове, но строителството е продължавало въпреки тях.

Според общината за обекта не са издавани разрешения за строеж, а всички опити да бъдат представени документи са останали без резултат. В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не са били прекратени своевременно.

Кметът коментира и твърденията на инвеститора, че проектът има обществена и икономическа полза, като подчерта, че законът трябва да се спазва и подобни действия не могат да бъдат толерирани.

По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Той уточни, че крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.

От общината съобщиха още, че районът остава под наблюдение, тъй като без присъствие на полиция или общинска охрана строителни дейности са били възобновявани в предходни периоди.

Темата предизвика и въпроси за статута на земята, като стана ясно, че територията няма подробен устройствен план и все още е част от горски фонд, което допълнително възпрепятства каквото и да е законно строителство. Властите продължават проверките, а случаят се очаква да има развитие с последващи административни и евентуално съдебни действия.