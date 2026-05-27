Путин насочи "Орешник", "Искандер" и "Кинжал" в опит за контранастъпление в Украйна

До този уикенд преобладаващата нагласа във войната между Русия и Украйна беше, че Владимир Путин е в отстъпление. Дроновете с дълъг обсег на Украйна удариха на четири мили от Кремъл. Парадът за Деня на победата в Русия беше възможен, защото Володимир Зеленски се съгласи да не го атакува. Путин сега прекарва голяма част от времето си в подземни бункери. Руският народ е разочарован и притеснен в еднаква степен, тъй като войната им се налага у дома. В опит да спре упадъка, Путин изстреля 90 от най-големите и разрушителни ракети срещу Киев.

В неделя всеки един от районите на украинската столица беше ударен от крилати ракети Х-101, "Искандер-М/С-400", "Х-47М2 Кинжал", "3М22 Циркон" и една хиперзвукова ракета "Орешник". През май 2025 г. Русия изстреля 83 ракети. През уикенда тя надмина този брой с един единствен обстрел. Москва беше готова да опустоши резервите си, за да изпрати послание. Пакетът от ракети и дронове струва около 268 млн. лири, включително 37 млн. лири за хиперзвуковата ракета "Орешник", която удари град Била Церква, на около 50 мили южно от Киев, при едва третото й използване по време на войната. В понеделник руски официални лица заявиха, че атаката ще бъде първата от много други, като обещаха да предприемат нови вълни от "систематични удари" срещу "центрове за вземане на решения правителствени сгради и командни пунктове" в Киев и наредиха на чуждестранните граждани да се евакуират.

Сергей Лавров, най-високопоставеният руски дипломат и външен министър, стигна дотам, че се обади по телефона на Марко Рубио, държавния секретар на САЩ, за да му посъветва да изтегли американския дипломатически персонал и граждани от Киев.

Мощната противовъздушна отбрана на Киев се състои от слоеве от прехващащи дронове, системи за електронна война, хеликоптери, ракети земя-въздух и мобилни огневи екипи, въоръжени с тежки картечници. Тя успя да свали 44 от 54-те KH-101 и 11 от 30-те M/S-400. Но останалите ракети - и няколко дрона с реактивни двигатели - успяха да пробият. Ахилесовата пета на Киев е недостигът на произведените в САЩ ракети Patriot, единственото ефективно оръжие в арсенала му за сваляне на балистични ракети.

"В областта на отбраната срещу крилати ракети значително укрепихме нашите способности", заяви Анатолий Храпчински, украински експерт по отбранителната промишленост и шеф на компания за военни технологии. Въпреки това "все още оставаме зависими от нашите партньори в няколко критични области, особено в отбраната срещу балистични ракети".

Той заяви пред The Telegraph:

"Именно тук все още съществува критична зависимост. Украйна все още не е получила системи, сравними с THAAD, американските системи за противоракетна отбрана на голяма височина, или Arrow, американско-израелските противоракетни ракети".

Зеленски прави все по-настоятелни публични изявления относно необходимостта съюзниците да снабдяват Украйна с ресурси за сваляне на ракети, тъй като те все по-често се пренасочват към Близкия изток. Тези призиви до голяма степен остават без отговор. Междувременно Москва разгърна все по-големи вълни от атаки, опитвайки се да преодолее отбраната с чист обем.

Тъй като украинските прехващачи стават все по-умели в отблъскването на нахлуващите рояци дронове,

като според съобщенията неутрализират около 95 процента от тези, които достигат небето над Киев, Москва започна да изтегля от употреба своите дронове "Герань-2" с пропелерно задвижване в полза на по-модерни и по-незабележими варианти. Все по-разпространените варианти "Геран-3" и "Геран-4" се задвижват с турбореактивни двигатели. Това ги прави почти три пъти по-бързи от дроновете със скорост 185 км/ч, срещу които са проектирани прехватчиците, съобщиха украинските разузнавателни служби в понеделник. През последните няколко месеца Русия също започна да монтира ракети "въздух-въздух" с инфрачервено насочване R-60 върху тези дронове с реактивни двигатели, за да преследва скъпи цели на противовъздушната отбрана, като хеликоптери и други самолети, което допълнително увеличава напрежението.

Храпчински описа руските атаки като "променящи самата философия на въздушната война".

"Виждаме комбинирани атаки, включващи балистични ракети, крилати ракети, дронове от типа "Шахед", примамки и множество профили на полет едновременно", каза той. "Така че бих казал, че това, на което сме свидетели сега, е появата на нов инструмент за въздушна атака, който изисква изцяло нови подходи за противодействие."

Украйна се справя с предизвикателството да се адаптира към тези развиващи се тактики. Нейната водеща компания в областта на отбраната, Fire Point, заяви, че Киев ще разполага със своя собствена, по-достъпна алтернатива на американските Patriot преди края на 2026 г. Тя също така усъвършенства новата си, разработена в страната система за електронна война, известна като "Лима", която манипулира сателитната навигация, за да отклони идващите ракети от курса им. Въпреки това е вероятно руските бомбардировки да се възползват от този период на адаптация, като използват предимството си, за да нанесат максимални щети, преди контрамерките на Украйна да успеят напълно да ги настигнат. Все пак, според анализатори, тази поза трябва да се разглежда не толкова като демонстрация на сила, колкото като симптом на нарастващото напрежение във военните усилия на Москва и способността на Путин да излъчва сила. Кремъл губи войници на фронта, е принуден да отложи логистиката си поради ударите на Киев със среднодалечни оръжия по окупираната територия и граничните региони и се бори да се справи с почти ежедневните атаки на Украйна срещу рафинериите и другата инфраструктура.

Предупрежденията, отправени от руските власти през последните дни, може да са част от усилие да се промени нарративът, "а не нещо значимо в конвенционален военен смисъл", каза Кир Джайлс, асоцииран изследовател в програмата за Русия и Евразия на Чатъм Хаус. "Русия ще е била потресена от промяната в глобалното възприемане на войната през последните седмици", каза той пред The Telegraph. "Постепенното отстъпване на фронтовата линия, заедно с дълбоките удари на Украйна в Русия, показаха на много хора дълбоките пукнатини в предишния руски наратив, че победата ѝ е неизбежна."