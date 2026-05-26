Махнете американците веднага: Ултиматумът на Путин към Тръмп

Владимир Путин отправи ултиматум към Доналд Тръмп преди заплахата от "системен“ удар срещу Киев: "Изведете американците, веднага!".

По-рано руският външен министър Сергей Лавров се е обадил по телефона на колегата си Марко Рубио в понеделник, за да предупреди, че Москва ще предприеме "систематични и последователни удари“ срещу украинската столица, призовавайки го да евакуира американски граждани и дипломати.

Пред репортери Рубио заяви, че Путин лично е поискал предупреждението да бъде предадено на Тръмп и е потвърдил, че го е направил.

Говорейки на борда на полет за Армения, Рубио заяви, че не се водят преговори с Украйна, но че Вашингтон е готов да "играе конструктивна и полезна роля, ако се появи такава възможност“.

Предупреждение от Кремъл

Кремъл по-рано публикува изявление, в което предупреждава, че ударите ще бъдат "насочени към центрове за вземане на решения и командни пунктове“.

"Уведомяваме чуждестранни граждани, включително персонала на дипломатически мисии и международни организации, за необходимостта да напуснат града възможно най-скоро“, добави Кремъл.

Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на "руски изнудване“.

Катарина Матернова, посланик на Европейския съюз в Украйна, обеща, че блокът от 27 държави ще остане на мястото си. "Русия иска страх, паника, изолация на Украйна. Няма да проработи. ЕС няма да ходи никъде. Оставаме в Киев. Оставаме с Украйна“, каза посланика.

Говорител на френското външно министерство беше също толкова предизвикателен: "Свикнали сме със заплахите на Путин. Евакуацията е изключена.“

Руските удари по Киев през уикенда убиха четирима души и раниха около 100 други.

Москва твърди, че тези удари, както и всички предстоящи, са били отмъщение за това, което тя нарече умишлена украинска атака срещу студентско общежитие в окупирания от Русия град Старобилск в петък.

Кремъл заяви, че 21 души са били убити при този удар, което накара Путин да нареди ответни мерки. Украинските военни отвърнаха, че са ударили елитно руско подразделение с дронове в района, а не цивилни.

Русия отправи подобно призив за евакуация по-рано този месец, заплашвайки с масирани удари срещу центъра на Киев, ако Украйна наруши военен парад на Червения площад.

Руски атаки убиха четирима души и раниха повече от дузина други в Източна Украйна в понеделник, съобщиха местните власти.

Удар по град Дергачи в североизточната Харковска област уби двама мъже на 68 и 25 години и рани близо две дузини други, каза областният управител Олег Синегубов.

Руските сили окупираха части от граничния район на Харков, когато нахлуха през 2022 г., но бяха отблъснати месеци по-късно в украинска офанзива, която постави Кремъл в неудобно положение.

Отделна атака срещу Краматорск в източната Донецка област на Украйна уби двама души, съобщи кметът на града Александър Гончаренко в социалните мрежи.

Русия започна пълномащабната си офанзива през февруари 2022 г. и оттогава конфликтът се превърна в най-смъртоносния в Европа след Втората световна война.

Най-смъртоносният конфликт в Европа

Киев прекара годините си в лобиране пред съюзници, за да помогне за отблъскването на силите на Путин, и в натиск върху Вашингтон по-специално да разшири производството на ракети, но досега без резултат.

В началото на седмицата Володимир Зеленски призна, че Украйна е постигнала малък напредък в преговорите с Вашингтон за разширяване на производството на противоракетна отбрана и сега се обръща към Европа, за да запълни празнината.

"За съжаление, от дълго време няма напредък с Америка по отношение на разширяването на производството на противобалистични ракети. Опитваме се да ускорим тази работа в Европа, производството на собствени противобалистични системи на континента в достатъчни количества", каза Зеленски.

Той добави, че Украйна продължава да оказва натиск върху Вашингтон за помощ и настоя, че лидерството на САЩ остава жизненоважно.