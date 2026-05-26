Незаконно строителство в Баба Алино, има десетки задържани

Украинската групировка КУБ е изградила 104 постройки без никакви документи

26.05.2026 | 19:47 ч.
Снимка: БГНЕС

Незаконно строителство от украинската групировка КУБ на площ от 100 декара в местността Баба Алино край Варна е установена след серия от проверки от общината, а след съвместна акция на Областната дирекция на МВР и Общината във Варна са задържани 29 души, които са работили на място, съобщи БНР.

104 са незаконните постройки, за които няма никакви документи, съобщиха кметът на града Благомир Коцев и старши комисар Цветан Пировски - директор на Областната дирекция на МВР във Варна.

В момента се установява как са действали в този период на строителство отделните институции, прави се и вътрешна проверка в общината за дейността на ангажираните с незаконното строителство. Изградена без документи е цялата инфраструктура, трафопостове, канализация, и всичко останало, свързано с жилищните сгради.

Старши комисар Пировски каза, че на място е преустановен достъпът на строителна техника и работниците, там пази общинска полиция, но Областната дирекция ще съдейства, ако се наложи, допълни той.

Пировски каза още, че вътрешният министър Иван Демерджиев е ангажиран с установяване на всички подробности по случая и се оказва пълно съдействие по темата.

По-рано днес брифинг по темата за незаконно строителство в местността Баба Алино дадоха общински съветници от "Възраждане" и депутатът Коста Стоянов. Те предоставиха за медиите кадри от дрон, заснети на територията на местността. Над 40 са незаконните обекти, част от тях са почти завършени, подчерта Стоянов. В момента тече процедура по връчване на актове за незаконно строителство. 

Ние от "Възраждане" настояваме всички незаконни обекти да бъдат премахнати и да се възстанови гората такава, каквато е била преди това, категоричен беше Коста Стоянов. Той определи строителството като "мащабна незаконна дейност" и настоя за спешна вътрешна проверка. Прокуратурата да се самосезира, така и РДНСК, допълни народният представител.

