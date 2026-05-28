56% вярват на Румен Радев, той е ракетното гориво за кабинета, но в НС не огрява

Правителството на Румен Радев тръгва с летящ старт от 50% доверие и 24% недоверие, сочат данните от проучване на "Маркет ЛИНКС", проведено в периода 16-27 май по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души. Изследването е съфинансирано от агенцията и bTV.

Високият резултат се дължи на фигурата на Румен Радев, той движи политическия капитал на това ново управление. В първите седмици на управлението този феномен за момента се втърдява, каза социологът Добромир Живков пред bTV.

На този фон доверието на кабинета "Гюров" през май е 28% срещу 41% недоверие.

Покачва се доверието и в парламента, макар нивата да са твърде ниски - 19% доверие срещу 53% недоверие.

"Тук "не огрява" фигурата на Румен Радев в парламента и затова картината е наистина различна", коментира Живков.

Радев е номер едно сред политическите лидери

Те са подредени по т.нар. нетен рейтинг – това е съотношението между доверие и недоверие в съответните политически лидери, уточни Живков.

Доверието в Румен Радев е 56% срещу 22% недоверие. Лидерът на „Демократична България“ Божидар Божанов се ползва с 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев – с 9% доверие срещу 65% недоверие.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов получава 11% доверие срещу 68% недоверие, лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е с 13% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е с 13% доверие и 77% недоверие.

Атанас Атанасов от „Демократична България“ е със 7% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е с 8% доверие и 88% недоверие.

