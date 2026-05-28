Картечници, хеликоптер: Как защитиха кортежа на Путин в Астана?

По време на посещението на руския президент Владимир Путин в Казахстан, неговият кортежа включвал бронирано превозно средство с позиция за картечница на покрива. Според Екипа за разузнаване на конфликти (CIT), превозното средство не е имало монтирана картечница.

В президентската кортежа беше забелязано и превозно средство с покривна конструкция. OSINT анализаторът Кирил Михайлов смята, че това може да е система за електронна война (EW). Представител на CIT от своя страна не изключи възможността превозното средство да е било оборудвано с комуникационно оборудване.

Общо, пише Агенцията, лимузината на Путин е била придружена от 14 мотоциклета и две дузини автомобили, а отгоре е била прикривана от хеликоптер.

Кадри от Астана показват и войници в камуфлажни униформи с автоматично оръжие, разположени по пътищата, по които Путин пътува, а на някои места входовете са блокирани от бронирани машини.

В началото на май, Important Stories, заедно със CNN и Financial Times, съобщиха, позовавайки се на доклад на европейско разузнаване, че Федералната служба за охрана (FSO) се опасява от опит за покушение срещу Путин и затова рязко е увеличила мерките за сигурност. По-конкретно, списъкът с места, които Путин посещава, е драстично намален - той дори е спрял да пътува до резиденциите си близо до Москва и във Валдай. Той прекарва все повече време в бункери. Агенцията отбеляза, че руският президент не е пътувал до регионите от ноември 2025 г. и рядко се появява на публични събития.