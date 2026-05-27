Радев за конфликта в Украйна: Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори ВИДЕО

Премиерът Румен Радев отговори на въпроси по актуални теми от Париж, минути преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон.

“Франция е наш важен съюзник и партньор. Това не е първата ми среща с Макрон. След малко започваме разговорите, но за първи път съм позицията на премиер, така че нашите разговори ще имат много по-прагматична насоченост

"Франция е сред водещите ни партньори в модернизацията на българската армия. С Франция споделяме общи виждания за сигурността и диверсификация на енергийните доставки за Европа и за развитието на нашата енергетика. С Макрон изградихме добро сътрудничество, когато водихме борба в Съвета на ЕС и ядрената енергетика да се признае за зелена. Това сътрудничество продължава и днес", добави Радев.

“През 2021 поставих през ЕС лидерите въпросът за вписването на македонските българи в Конституцията. Отне ми една година да убеждавам лидерите защо това трябва да стане и чест прави на Макрон, че той първи оцени целесъобразността на тази идея”, каза Радев по този въпрос и добави, че днес по време на срещата този консенсус ще продължи.

Нашите интереси с Франция съвпадат в много области, добави премиерът Радев.

Подкрепа за Украйна

“България и до сега е оказвала и военна, и политическа, и хуманитарна, и финансова подкрепа. Що се отнася до военната и финансовата ние тепърва ще ги разглеждаме и заради огромните предизвикателства заради бюджета, но България има интереси, но първо място трябва да гарантираме стандарта на живот и стабилността на българските граждани, едва след това друго”, добави премиерът.

Попитан “за” или “против” европейски политик да влезе в ролята на посредник в преговорите с Русия, Радев каза, че това е закъсняла идея. “Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори. Лично мен ме притеснява е стремежът на Европа е да постигне победа върху най-голямата ядрена сила, а това е сериозен риск.

Министър-председателят на България е на официално посещение в Париж и Брюксел в периода 27–28 май 2026 г. Първата спирка от визитата е френската столица, където на 27 май той ще бъде посрещнат в Елисейския дворец с почетен шпалир от гвардейци.

По-късно днес Радев ще отпътува за Брюксел, където е планирана среща с белгийския премиер Барт Де Вевер. На следващия ден, 28 май, той ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В рамките на визитата си в белгийската столица той ще проведе срещи и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В делегацията, която ще придружава премиера, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.