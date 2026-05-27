IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Радев за конфликта в Украйна: Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори ВИДЕО

Премиерът е във Франция за среща с президента Еманюел Макрон

27.05.2026 | 14:12 ч. Обновена: 27.05.2026 | 14:12 ч. 46
БГНЕС

БГНЕС

Премиерът Румен Радев отговори на въпроси по актуални теми от Париж, минути преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон.

“Франция е наш важен съюзник и партньор. Това не е първата ми среща с Макрон. След малко започваме разговорите, но за първи път съм позицията на премиер, така че нашите разговори ще имат много по-прагматична насоченост

"Франция е сред водещите ни партньори в модернизацията на българската армия. С Франция споделяме общи виждания за сигурността и диверсификация на енергийните доставки за Европа и за развитието на нашата енергетика. С Макрон изградихме добро сътрудничество, когато водихме борба в Съвета на ЕС и ядрената енергетика да се признае за зелена. Това сътрудничество продължава и днес", добави Радев.

“През 2021 поставих през ЕС лидерите въпросът за вписването на македонските българи в Конституцията. Отне ми една година да убеждавам лидерите защо това трябва да стане и чест прави на Макрон, че той първи оцени целесъобразността на тази идея”, каза Радев по този въпрос и добави, че днес по време на срещата този консенсус ще продължи.

Свързани статии

Нашите интереси с Франция съвпадат в много области, добави премиерът Радев.

Подкрепа за Украйна

“България и до сега е оказвала и военна, и политическа, и хуманитарна, и финансова подкрепа. Що се отнася до военната и финансовата ние тепърва ще ги разглеждаме и заради огромните предизвикателства заради бюджета, но България има интереси, но първо място трябва да гарантираме стандарта на живот и стабилността на българските граждани, едва след това друго”, добави премиерът.

Попитан “за” или “против” европейски политик да влезе в ролята на посредник в преговорите с Русия, Радев каза, че това е закъсняла идея. “Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори. Лично мен ме притеснява е стремежът на Европа е да постигне победа върху най-голямата ядрена сила, а това е сериозен риск.

Министър-председателят на България е на официално посещение в Париж и Брюксел в периода 27–28 май 2026 г. Първата спирка от визитата е френската столица, където на 27 май той ще бъде посрещнат в Елисейския дворец с почетен шпалир от гвардейци. 

По-късно днес Радев ще отпътува за Брюксел, където е планирана среща с белгийския премиер Барт Де Вевер. На следващия ден, 28 май, той ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В рамките на визитата си в белгийската столица той ще проведе срещи и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В делегацията, която ще придружава премиера, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Румен Радев Еманюел Макрон среща Европа ЕС войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem