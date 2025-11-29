IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
248 са жертвите на наводнения и свлачища на индонезийския остров Суматра

Властите се опасяват, че броят им ще нарасне

29.11.2025 | 10:03 ч.
Броят на жертвите след наводненията и свлачищата на индонезийския остров Суматра достигна 248, а властите се опасяват, че той ще нарасне, предаде Асошиейтед Прес.

Някои райони на острова са почти напълно блокирани заради повредени пътища и прекъснати комуникационни линии. Самолети за спасителни операции доставят помощи и провизии в тежко засегнатия район Централен Тапанули в провинция Северна Суматра, както и в други райони. Спасителните операции са затруднени от повредени мостове и пътища, както и от липсата на тежка техника.

Националната агенция за управление на бедствията съобщи, че спасителите в Западна Суматра са открили още тела, с което броят на жертвите достигна 248, а повече от 100 души все още са в неизвестност.

Мусонните дъждове през последната седмица предизвикаха преливане на реките в провинция Северна Суматра. Наводненията са опустошили планинско селище, отнесли са хора и са потопили под вода хиляди къщи и сгради, каза Националната агенция за управление на бедствията. 

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища.
(БТА)

