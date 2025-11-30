Защо Словения принуждава шефовете да дават на всеки работник по 640 евро за Коледа?

На пръв поглед Роберт Голоб се прави на неочакван Дядо Коледа, но словенският премиер донесе празнично настроение в малката си алпийска република с план да даде на всеки един от около милион работници необлагаем бонус от 639 евро (560 британски лири) следващия месец.

Ходът, договорен в парламента този месец, е подкрепен от мнозинството от избирателите и би могъл да даде така необходимия тласък на надеждите на бившия бизнесмен за преизбиране през март. Бонусът е еквивалентен на половината от минималната месечна работна заплата от 1277 евро.

Смята се, че ходът ще струва поне 600 милиона евро. Затова той е атакуван от опозицията, критикуван от Европейската комисия и е осъден като непосилно финансиране от огромното мнозинство работодатели, които трябва да платят сметката.

Подобни оплаквания са напълно очаквани, според Андрей Зорко, ръководител на ZSSS, най-голямата синдикална асоциация в Словения. Той настоява, че сделката, която ще трябва да бъде платена от правителството и на собствените му служители в публичния сектор, е оправдана.

"Хората работят усилено през цялата година и благодарение на това компаниите печелят и е справедливо част от това да отиде и при тях", казва той, цитиран от The Times. "Сега, тъй като догодина има избори в Словения, премиерът излезе с предложението си, което ние приемаме с две ръце."

Зорко добявя, че планира да използва собствения си бонус, за да купи подаръци за деветгодишната си дъщеря и петгодишния си син, както и за няколко дни на ски отвъд границата в Австрия.

Работниците в Словения, някога част от комунистическа Югославия, отдавна получават летни бонуси, еквивалентни на едномесечна заплата, платими преди края на юни и известни като 13-то месечно възнаграждение. Взети заедно, двата бонуса ще бъдат на стойност над 2000 евро.

Ще има и зимна надбавка от 150 евро за пенсионери и тези, които са плащали обезщетения за инвалидност.

58-годишният Голоб е на власт начело на трипартийна, лявоцентристка коалиция от изборите през април 2022 г., на които той победи Иван Янша, популистки почитател на Доналд Тръмп.

Бивш изпълнителен директор на държавна енергийна компания, която стартира проекти за зелена енергия, и някогашен състезател по рафтинг по бурни води, Голоб беше относително непознат, докато не пое малка екологична партия, която се рестартира няколко месеца преди изборите като Партия на свободата. Той обеща да върне Словения в политическия мейнстрийм и беше възнаграден от избирателите, които избраха партията му с 34% от гласовете, което е удивителен резултат в Словения. Благодарение на производството и процъфтяващия туризъм, страната е най-богатата в Централна и Източна Европа, с БВП на глава от населението по-висок от този на Испания и близък до този на Италия.

Правителството на Голоб обаче се сблъска с бурни води и подкрепата за партията му спадна до 22% след кризата с инфлацията и разходите за живот, която последва руската инвазия в Украйна, съчетана с поредица от скандали. Това я остави доста зад Словенската демократическа партия на Янша, която отново е начело с 29%.

Премиерът, очевидно нуждаещ се от тласък, обяви задължителния бонус – или "14-то месечно възнаграждение" – през септември, изненадвайки не само работодателските групи и синдикатите, но и по-малките си коалиционни партньори.

"Ясно е като бял ден, че това е предизборен подсладител", оплака се Йозеф Хорват, депутат от опозиционната партия "Нова Словения".

Европейската комисия предупреди, че правителството рискува да наруши фискалните правила в резултат на томболата, чиито финансови последици ЕС оцени като еквивалентни на 0,3% от БВП.

Зимният бонус трябва да бъде изплатен до 18 декември, с някои изключения, особено за компании, изправени пред проблеми с паричния поток, които ще бъдат изплатени до края на март.

До 91% от работодателите са против, според анкета, публикувана миналия месец от Камарата на занаятите и предприемачеството на Словения.

"Публичните изявления на правителствени представители, че коледният бонус се подкрепя от бизнесмените, се оказаха чиста демагогия, дори лъжа, въз основа на резултатите от нашето проучване", каза Блаз Цвар, нейният президент.

Основното им възражение изглежда е задължителният му характер: 43% са заявили, че са платили бонус миналата година, а 70% са обещали да платят един доброволен бонус, особено ако може да бъде освободено от данъци и осигурителни вноски. Сред тях е 49-годишният Петер Брунчич, който притежава и управлява малка агенция, специализирана в пътувания по поръчка в Марибор, втория по големина град в Словения.

"Имам трима служители и от години им плащам коледни бонуси в края на годината, просто защото чувствах, че това е най-малкото, което мога да направя за моите работници", казва той. "Това е времето, когато всички подаряват подаръци, но е и времето, когато парите често са оскъдни, така че подкрепям тази идея. Ще бъде и по-изгодно, защото е освободено от данъци. Въпреки това мога да си представя, че това не е толкова лесно за много други, особено за средни компании в Словения с голям брой служители, защото регулацията дойде доста неочаквано."

46-годишната Катя Лендвай, която преподава в средно училище в Марибор, също е "за" и планира да използва парите за кратка семейна почивка. Но като икономист по образование, работила в частния сектор, тя също се опасява, че внезапността на съобщението може да се окаже финансов шок за някои фирми.

"Щеше да е по-добре, ако имаше някакъв мек преход, преходен период от няколко месеца, така че компаниите да не се налага да теглят заеми, за да покрият това задължение",добавя тя.