Германия полага безпрецедентни усилия, за да защити коледните си базари от тероризъм

Под осветен с дъга купол стотици хора се събраха, за да пият розов глювайн и да гледат Джаки-О Вайнхаус - известен травестит, по време на откриващата седмица на ЛГБТ коледния пазар в Берлин.

"Това е пазар за възрастни", каза тържествено един от охранителите на входа. "Имам дълг да ви кажа, че децата ви може да видят снимки на пениси и подобни неща."

Допреди три години фестивалът "Коледна алея" се провеждаше на открито на Нолендорфплац, сърцето на гей квартала, увековечен преди близо век от берлинските романи на Кристофър Ишърууд. Но сега той се провежда под повдигната железопътна линия, обгърната от предпазни бариери, издигнати между бетонните и металните стълбове. Всички раници или други големи чанти трябва да бъдат претърсени и предадени на охраната.

Себастиан Ахлефелд, говорител на организаторите, каза:

"Бихме искали да отворим пазара, но за съжаление просто трябва да имаме предвид, че във време на горещи нрави и все по-силна поляризация, особено срещу малцинствата, трябва да има безопасно пространство. И за съжаление, безопасното пространство изисква подходящи мерки за сигурност."

Това е реалността за 3250-те коледни базара в Германия

В продължение на векове, въплъщение на Gemütlichkeit, усещане за домашен уют, пазарите се провеждат под сянката на постоянно влошаващото се политическо насилие.

Куиър общността в Берлин е особено уязвима към нарастващата вълна от омраза, каза Ахлефелд.

"Хомофобията, трансфобията и враждебността към многообразието вече не са само в крайната десница - те са достигнали до средата на нашето общество", на мнение е той.

Чувството за опасност е повсеместно. Пет дни преди миналата Коледа, Талеб ал-Абдулмосен, психиатър от Саудитска Арабия, се вряза с наето BMW X3 в пазара до кметството в Магдебург, на 160 километра западно от Берлин.

В рамките на малко повече от минута шестима души бяха убити, а други 323 бяха ранени. Идеологията на Абдулмосен беше толкова уникална, че властите се въздържаха да определят нападението му като акт на тероризъм: бивш мюсюлманин, който се обърна войнствено срещу предишната си религия, той имаше повече общо с крайната десница, отколкото с ислямистите.

Коледните базари обаче остават също толкова примамлива цел за джихадистите. Преди девет години Анис Амри, търсещ убежище от Тунис, чиято молба за убежище е била неуспешна и който е обещал вярност на Ислямска държава, отвлича камион и го използва, за да убие 12 души и да рани 56 на пазара на Брайтшайдплац в Берлин, на миля по пътя от Коледния булевард.

"Все още съществува опасност от джихадистки терористични атаки", твърди висш германски служител по сигурността. "ИДИЛ и Ал Кайда все още са там. Те все още се опитват да вдъхновят хората да извършват терористични атаки от тяхно име. Има и много млади мюсюлмани тук, в западноевропейските страни, които са отчаяни от личното си положение, а също така са отчаяни и ядосани от това, което виждат да се случва по света, когато гледат социалните медии. Те се радикализират."

След атаката в Магдебург мерките за сигурност достигнаха безпрецедентни нива, като някои градове стигнаха дотам, че изградиха "цифрови близнаци" - щателни електронни симулации на разположението - за да проучат плановете за евентуални слабости.

В първия ден от процеса срещу Абдулмохсен миналия месец коледният пазар в Магдебург беше за кратко отменен от властите, докато организаторите не осигурят допълнителни защитни мерки. Дрезден е похарчил общо 3 милиона евро за защита на коледните пазари, включително известния Striezelmarkt, един от най-старите в света, с чугунени бариери, достатъчно здрави, за да издържат на 7,5-тонен камион.

Парк Christkindlesmarkt в баварския град Аугсбург, който датира от 15 век, е заобиколен от нов комплекс "питагони" - 450-килограмови бетонни колчета, които трябва да се местят със специално оборудване на всеки 60 секунди, за да могат трамваите да преминават. Няколко улици около кметството също са затворени за движение през по-голямата част от месец декември.

Волфганг Хюбшле, служителят на градския съвет на Аугсбург, отговарящ за организацията, заяви, че планирането е започнало час след нападението в Магдебург, не на последно място, защото полицията е забелязала "някой с подозрителен произход", който е правил снимки на Christkindlesmarkt само няколко дни по-рано.

"Миналата година беше ужасяваща", каза той. "Същата вечер се запитахме: все още ли трябва да направим някои подобрения в мерките си за сигурност?"

Целият пазар сега е под видеонаблюдение и се охранява от минимум десет частни служители по сигурността по всяко време. Хюбшле каза, че допълнителните стъпки са стрували на града няколкостотин хиляди евро. Организаторите са направили всичко възможно този стоманен пръстен да не развали атмосферата за посетителите. Някои от 2,5-тонните бетонни бариери дори са боядисани в зелено и оформени като коледни елхи.

"Малко е тъжно обаче", споделя Хюбшле. "Всички питат за мерките за сигурност. Почти никой не пита за брилянтния набор от неща, които имаме на Christkindlesmarkt. Това е горчиво хапче за организаторите, за нас и за посетителите."

Центърът на град Оснабрюк в северозападна Германия е "почти напълно затворен" за частен трафик, за да може историческият коледен пазар да се проведе тази година, според Александър Илензеер, ръководител на маркетинга.

"Това е огромна промяна", каза той. "Опитваме се да гарантираме, доколкото можем, че не всичко изглежда твърде милитаризирано, но нивото на заплаха, разбира се, се е увеличило драстично след Магдебург."

Градът харчи около 250 000 евро годишно за охрана на пазара, включително до 50 000 евро за трима или четирима охранители, които да патрулират района през цялото време.

"Когато си отговорен за подобно събитие, винаги мислиш в съзнанието си, че се надяваи нищо опасно да не се случи", каза Иленсир. "И след това си много щастлив след четири седмици, когато всичко свърши. Тази тревога, че нещо може да се случи - винаги я носиш със себе си несъзнателно, особено през уикендите, когато пазарът е особено пълен."