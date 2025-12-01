Тръмп: Корупционният скандал в Украйна не е полезен за мира

Доналд Тръмп е на мнение, че корупционният скандал, обхванал украинското правителство, "не е полезен“ за продължаващите мирни преговори.

След последните преговори между САЩ и Украйна в неделя, президентът на САЩ заяви, че "Украйна има някои малки, но трудни за решаване проблеми“, визирайки оставката на водещия преговарящ и началник на кабинета на Володимир Зеленски Андрий Ермак.

"Но мисля, че има голям шанс да постигнем сделка“, каза президентът пред репортери на борда на Air Force One.

Андрий Ермак, бившият ръководител на делегацията на Киев и близък съюзник на Зеленски, беше отстранен в петък, след като домът му беше претърсен като част от разследване на схема за присвояване на 76 милиона паунда в енергийния сектор, за която се твърди, че са замесени висши държавни служители.

Така начело на украинската делегация, която замина за САЩ, застана Рустем Умеров, който приветства преговорите във Флорида като "продуктивни и успешни“.

Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, обаче заяви, че "има още работа за вършене“, обощава Тhe Telegraph.