Намаляват хората в трудоспособна възраст у нас

През 2050 г. средната възраст на работната сила ще бъде 50-60 години

01.12.2025 | 18:45 ч. 1
БГНЕС

Пет поколения работят заедно на трудовия ни пазар и възрастовите различия изискват нов подход при управлението на човешкия ресурс, за да се повиши конкурентоспособността. Това се посочва в становище на Икономическия и социален съвет. Намаляват хората в трудоспособна възраст у нас. Неактивно работещите са повече от 600 хиляди души.

Мерки за управление на възрастовите различия на работното място предлагат от съвета и в контекста на демографските процеси. Те вече чувствително променят възрастовата структура на работната сила у нас.

5-те поколения на трудовия пазар имат и съществени различия в светоглед, ценности и отношение към труда и технологиите, се казва в документа. Отправя се и предупреждението, че зачестяват прояви на предубеждения и нетолерантност към възрастта, които водят до понижена екипна ефективност и текучество, съобщава БНР.

ИСС настоява за незабавни действия за ратифициране на Конвенция №190 на МОТ, която въвежда ясни дефиниции и механизми за защита от насилие, тормоз и дискриминация. 

Съветът обръща внимание, че от 2011 до 2021 година хората в трудоспособна възраст у нас намаляват с 19 процента. Ако темпът се запази, през 2050 година средната възраст на работната сила в България ще бъде около 50-60 години. В същото време неактивните хора в трудоспособна възраст 15-64 години, които не учат и не работят, са над 600 000, което е огромен неизползван резерв за пазара на труда, се казва в становището.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пазар на труда работна ръка поколения икономика
