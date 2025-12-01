IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Владимир Путин отменя визите за китайски туристи

Мярката ще бъде в сила до 14 септември 2026 г.

01.12.2025 | 16:23 ч. 4
Reuters

Китайските граждани, пътуващи до Русия с туристическа или бизнес цел за период до 30 дни, получиха правото да влизат в страната без визи, съгласно указа на президента Владимир Путин.

"На гражданите на Китайската народна република, осъществяващи туристически и бизнес посещения, се предоставя правото да влизат в Русия и да пребивават в Русия до 30 дни, за да участват в научни, културни, обществени, политически, икономически и спортни събития, както и да преминават транзитно през Русия и да излизат от Русия без визи, но с обикновени китайски паспорти, до 14 септември 2026 г., въз основа на принципа на реципрочност“, се казва в документа, цитиран от ТАСС.

Мярката обаче не се прилага за китайски граждани, които пътуват до Русия за работа, обучение или дългосрочен престой, или се занимават с международен автомобилен транспорт като шофьори, членове на екипажи, спедитори или преводачи.

Указът вече е в сила.

По-рано Китай взе подобно решение, което ще остане в сила до 14 септември 2026 г.

