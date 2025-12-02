Норвегия строи най-дългия и най-дълбок подводен пътен тунел в света

Най-дългият и най-дълбок подводен пътен тунел в света се строи в Норвегия, предназначен да съкрати времето за пътуване между големите градове и да стане част от магистрала без фериботи по западното ѝ крайбрежие.
Тунелът с дължина 27 километра се нарича Rogfast, съкращение от "Rogaland fastforbindelse“, по името на региона, в който се намира, и норвежката дума за "фиксирана връзка“. В най-дълбоката си точка той ще бъде на 392 метра (1286 фута) под морското равнище, пише CNN.
Строителството започна през януари 2018 г., но беше спряно в края на 2019 г. поради прогнозирано превишаване на разходите, което доведе до анулиране на съществуващи договори и преструктуриране на проекта. Работата беше възобновена в края на 2021 г. и сега е планирано тунелът да бъде завършен през 2033 г., на цена от приблизително 25 милиарда норвежки крони.
"Тунелът значително ще подобри свързаността по западното крайбрежие на Норвегия, като създаде по-бърза и по-надеждна връзка между регионите Ставангер и Хаугесунд“, каза Ан Брит Моен, ръководител на проекти в Skanska.
"Чрез замяна на настоящите фериботни връзки, Rogfast ще намали времето за пътуване между Берген и Ставангер - съответно вторият и четвъртият по големина норвежки град по население с около 40 минути и ще направи ежедневното пътуване много по-лесно", добави Моен.
Тунелът ще се състои от две отделни тръби, всяка с по две ленти за движение, проектирани изключително за пътно движение, и ще има доста необичаен дизайнерски елемент приблизително по средата: двойно кръгово кръстовище, дълбоко 260 метра, което ще се свързва с тунел за връзка, водещ до остров Квитсьой, най-малката община в Норвегия.
Високотехнологични измервания
Изграждането на тунел с такава дължина под морето представлява няколко технологични предизвикателства. Подобно на повечето съвременни тунели, за да се спести време, Rogfast се строи едновременно от двата края, като целта е двата строителни екипа да се срещнат по средата с допустима грешка от само 5 сантиметра.
Постигането на това ниво на прецизност изисква внимателни измервания с помощта на лазери и друго сложно оборудване. Въртящ се огледален лазерен скенер измерва новоизкопана част от тунела, събирайки 2 милиона точки данни в секунда, за да създаде "цифров близнак“ на тунела. След това това може да се провери спрямо проектните планове за евентуални неточности.
Техническа взискателност
Проектът Rogfast е част от реконструкцията на крайбрежната магистрала E39, път с дължина 1100 километра, който се простира от Трондхайм на север до Кристиансанд на юг. Днес изминаването на цялата дължина на пътя, който включва седем ферибота, отнема 21 часа. Целта е той да стане без фериботи чрез изграждане на тунели и мостове, което ще намали времето за пътуване наполовина. Завършването не се очаква преди 2050 г.
