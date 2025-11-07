100 млрд. евро за Украйна: Норвегия може да използва фонд за богатство за военен заем на ЕС

Норвегия обсъжда предложение за отпускане на европейски военен заем от над 100 милиарда евро за Украйна чрез обезпечаване на дълга срещу своя национален суверенен фонд от 1,7 трилиона евро, пише The Times.

Тъй като Киев изпитва отчаян недостиг на пари и кредитори, склонни да продължат да финансират огромния му дефицит, ръководството на Европейския съюз е разработило план за вземане на заем от 140 милиарда евро срещу замразени руски държавни активи.

Схемата е била противопоставена на Белгия, домът на финансовата институция, която администрира руското богатство.

ЕС ще се затрудни да набере заема без съществено обезпечение поради риска Украйна никога да не е в състояние да изплати средствата. Очаква се преговарящите да се опитат да спечелят белгийците на среща в петък.

Осло обаче може би все пак ще се притече на помощ. Политическият естаблишмънт в Норвегия е засегнат от твърденията на Дания и други европейски партньори, че страната, която е член на НАТО, но не и на ЕС, „печели от война“ от руската инвазия в Украйна , като продава големи количества петрол и газ на своите съюзници, а в замяна дава сравнително малко.

Норвежките икономисти Хавард Халанд и Кнут Антон Морк твърдят, че страната им трябва да компенсира този неочакван приход, като предложи част от огромните си финансови активи като гаранция.

Норвежкият държавен пенсионен фонд е създаден през 1990 г., за да инвестира приходите си от изкопаеми горива. Сега той е най-големият суверенен фонд в света.

Идеята набра подкрепа в норвежкия парламент, където четири от деветте политически партии са я подкрепили досега. Сред тях са няколко леви партии, чиято подкрепа ще е необходима на Йонас Гар Стьоре, министър-председателят на Лейбъристката партия, за да запази правителството на малцинството си.

Гури Мелби, лидер на Либералната партия, заяви пред информационната агенция NTB:

„Украйна се бори не само за собствената си свобода, но и за свободата на цяла Европа – и нашата. Норвегия трябва да направи принос, където може. Отговорно и правилно е да действаме като гарант за заем за Украйна.“

Мете Фредериксен, датският министър-председател, която е ротационен председател на Съвета на ЕС, заяви, че би било „чудесно“, ако Норвегия се намеси в нарушението.