Новини Днес | 76

Норвегия: Руската ракета “Буревестник“ е била изстреляна от Нова земя

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята

27.10.2025 | 16:08 ч. 21
EPA/БГНЕС

Според норвежкото военно разузнаване изпитаната минала седмица нова руска далекобийна крилата ракета с ядрено задвижване “Буревестник“ е била изстреляна от островите Нова земя в Баренцово море, съобщава агенция Ройтерс.

"Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя", потвърди пред агенцията вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес – ръководител на Норвежката разузнавателна служба. 

по-рано през деня президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия е изпитала ядрената си крилата ракета “Буревестник“.

Пробното изстрелване е извършено на 21 октомври, уточни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов.

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall. / БТА

Буревестник Владимир Путин ракета Нова земя Баренцово море далекобийна крилата ракета ядрено задвужване
